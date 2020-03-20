Ekonomi TOKİ Başakşehir kura sonuçları belli oldu
EMLAK

TOKİ Başakşehir kura sonuçları belli oldu

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Başakşehir’de 500 konutun çekilişi gerçekleştirildi

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Toplu Konut İdaresi başkanlığı (TOKİ) 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’un Başakşehir ilçesine yapılacak 2 1 ve 3 1 toplam 500 konutun kurası bugün saat 10.00’da yapıldı. Kura, koronavirüs salgınından seyircisiz şekilde TOKİ’nin sosyal medya hesabından canlı yayınlanarak gerçekleştirildi. Talihliler, kura yoluyla belirlendi.

Sonuçlar sitede

Kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

TOKİ’nin talep.toki.gov.tr internet sayfasını açtıktan sonra ‘İl Seçiniz’ butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçiyorsunuz. Yan sekmede gelen ‘Proje Seçiniz’ kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçmeniz gerekiyor.Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin 10 milyar doları cebinde kalabilir
EKONOMİ
Türkiye'nin 10 milyar doları cebinde kalabilir
Sınavlar ertelendi

Sınavlar ertelendi

​Bakan Selçuk iki sınavın daha ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

​İBB'nin işten çıkardığı 8 sağlıkçıdan devlete açık çağrı.
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
Ölü sayısı bini geçti

Ölü sayısı bini geçti

​İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

Pentagon, koronavirüse karşı nükleer savaş planına geçiyor​.
Aile hekimlerinden sıkı takip

Aile hekimlerinden sıkı takip

​Yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca tek tek arayıp...
Af için son viraj

Af için son viraj

​İnfaz yasası için kritik düzenleme tamamlanmak üzere.
Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Törene katılanlara tek tek dağıtıldı.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
İlk o duyurmuştu

İlk o duyurmuştu

​Doktor Li'ye soruşturma başlatan yetkililer özür diledi.
İnsanlıktan çıktılar

İnsanlıktan çıktılar

​Yunan askeri şimdi de sığınmacıları kör ediyor.
18.00'den<br>sonra hesapta

18.00'den
sonra hesapta

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
İhtiyaç sahiplerine<br>2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.