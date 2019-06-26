Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi TOKİnin İstanbul için kura çekimi başladı
EMLAK

TOKİ kura çekimi canlı izle: Sosyal konutta İstanbul için kuralar başladı

TOKİ'nin İstanbul için kura çekimi başladı

TOKİ’nin 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için yapılacak kura çekilişleri bugün itibariyle başlıyor. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ'nin sosyal konutlarının İstanbul ayağında kura çekilişi yapılıyor.
TOKİ'nin sosyal konutlarının İstanbul ayağında kura çekilişi yapılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları bugün başladı.

26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

  • Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

KURA TÖRENLERİ

28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

2020’DE İSTANBUL İÇİN 10 BİN YENİ KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

REKLAM

Rüya gerçek oldu: Türkiye'ye doğru yola çıktı
EKONOMİ
Rüya gerçek oldu: Türkiye'ye doğru yola çıktı

Benzine zam geliyor
EKONOMİ
Benzine zam geliyor
19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında karar çıktı.
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

İstanbul için 318 bin kişi başvuruda bulunmuştu.
Rüşvet:<br>Yüzyılın Anlaşması

Rüşvet:
Yüzyılın Anlaşması

​Meşal; planın zehirli olduğunu söyledi.
18 dakikalık gizem

18 dakikalık gizem

Şule Çet davasında saat detayı ortaya çıktı.
Veda etti

Veda etti

​Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı.
Rekor kira!

Rekor kira!

9 metrekare için haftalık 8 bin 890 TL teklif edildi.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Göçmenleri taşıyan araçta 11 kişi hayatını kaybetti.

Rüya uçak<br>için öne çıkan isim

Rüya uçak
için öne çıkan isim

​1 gün içerisinde yaklaşık 130 bin kişi oy kullandı.

Aşırı sıcak uyarısı

Aşırı sıcak uyarısı

Sıcaklıklar yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek.
Katliam yok<br>yenileme var

Katliam yok
yenileme var

​Sosyal medyadaki iddialara bakanlıktan yalanlama.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Millete<br> küsmek olmaz

Millete
küsmek olmaz

Erdoğan İstanbul seçimi sonuçlarını değerlendirdi.
Irkçı salgın

Irkçı salgın

CHP, Suriyeli düşmanlığını artırıyor.
Tek başına direniyorlar

Tek başına direniyorlar

ABD öncülüğünde Bahreyn'de işgal toplantısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.