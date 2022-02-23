​TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ev sahibi yapacak.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye kararlılıkla devam eden TOKİ, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızı da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

İşçiden memura, ev hanımdan esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket eden, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyor.

Yeni konut projesiyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlar İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacak.

Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçirecek.

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Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek.