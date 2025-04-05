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TOKİ’de 3 çocuklu ailelere öncelik

TOKİ’de 3 çocuklu ailelere öncelik

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan TOKİ sosyal konut projeleri, bu yılda da hız kesmeden devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında, özellikle ailelerin konut sahibi olabilmesi için önemli adımlar atılmaya devam edilecek.


GENİŞ YAŞAM ALANLARI

Aile Yılı kapsamında TOKİ, 2025 projeleriyle dar gelirli ailelere fırsatlar sunmanın yanı sıra, sosyal adaleti destekleyecek bir uygulamayı da devreye alacak. Böylece, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere konut önceliği tanınacak. Ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen bu adım, çocuklu ailelerin daha geniş yaşam alanlarına sahip olmasını sağlayacak. Bu uygulama, aynı zamanda aile içindeki bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesine katkı sunmayı amaçlıyor.


KONUT SAHİBİ OLMAK ARTIK DAHA KOLAY

TOKİ projeleri, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için konut sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılarken, aynı zamanda ülke genelinde konut stoklarını arttırmaya da katkı sağlıyor. Bu yıl itibariyle hayata geçmesi planlanan projelerde, sosyal konutlar farklı bölgelerdeki ihtiyaçlara göre şekillenecek ve vatandaşların taleplerine uygun, modern ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.


#Ekonomi
#TOKİ
#aile

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