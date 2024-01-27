TOKİ'den 'peşin para ödeyen 250 kişi mağdur' iddialarına yalanlama: Konutlar hak sahiplerine teslim edildi

"Kentsel dönüşüm kapsamında yapım işi TOKİ tarafından yürütülen bağımsız birimlerin anahtar teslimi, Mayıs 2023'te Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Habere konu Flats-1 projesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamı dışında kaldığından, yüklenici tarafından inşa ettirilip satışa sunulan bir projedir. Bu itibarla; IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından satış vaadinde bulunulan 3'üncü kişilere ilişkin edimlerin muhatabı ne TOKİ ne de Bakanlığımızdır. Bu edimlerin muhatabı IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ'dir.