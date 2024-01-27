TOKİ'den 'peşin para ödeyen 250 kişi mağdur' iddialarına yalanlama: Konutlar hak sahiplerine teslim edildi

TOKİ'nin yazılı açıklamasında, 26 Ocak'ta bazı basın yayın organlarında yer alan "TOKİ arazilere çöktü karşılığında ne daire ne de bedelini verdiler. Parasını peşin ödeyerek ev yapılmasını bekleyen 250 kişi mağdur oldu iddiası" haberine ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.
"3'üncü kişilere ilişkin edimlerin muhatabı ne TOKİ ne de Bakanlığımızdır"
Bakanlıkça 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm uygulama alanı içinde kalan arsa sahiplerinin, hak sahibi olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: