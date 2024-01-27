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Ekonomi

TOKİ'den 'peşin para ödeyen 250 kişi mağdur' iddialarına yalanlama: Konutlar hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı basın yayın organlarında, "Kağıthane'de parasını peşin ödeyerek ev yapılmasını bekleyen 250 kişi mağdur oldu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İnşaatları tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edildiğini bildiren TOKİ, "Habere konu proje, kentsel dönüşüm projesi kapsamı dışında kaldığından, yüklenici tarafından inşa ettirilip satışa sunulan bir projedir. Bu itibarla; satış vaadinde bulunulan 3'üncü kişilere ilişkin edimlerin muhatabı ne TOKİ ne de Bakanlığımızdır." açıklamasını yaptı.

23:38 - 27/01/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

TOKİ'nin yazılı açıklamasında, 26 Ocak'ta bazı basın yayın organlarında yer alan "TOKİ arazilere çöktü karşılığında ne daire ne de bedelini verdiler. Parasını peşin ödeyerek ev yapılmasını bekleyen 250 kişi mağdur oldu iddiası" haberine ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

"3'üncü kişilere ilişkin edimlerin muhatabı ne TOKİ ne de Bakanlığımızdır"

Açıklamada, iddialara ilişkin,
"İstanbul'un Kağıthane ilçesi, Yahya Kemal Mahallesi 6580 ada, 31 parselde bulunan IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ'nin Flats-2 Projesi'ndeki istinat duvarı 22 Nisan 2019 tarihinde çöktüğü sırada, anılan yüklenicinin Flats-1'deki inşaat seviyesi yüzde 85 iken, Flats-2'de ise herhangi bir inşai faaliyete başlanılmamıştır. İstinat duvarının çökmesinden etkilenen alanla birlikte 3,39 hektarlık alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından resen kentsel dönüşüm uygulama alanı olarak belirlenmiştir."
bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıkça 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm uygulama alanı içinde kalan arsa sahiplerinin, hak sahibi olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentsel dönüşüm kapsamında yapım işi TOKİ tarafından yürütülen bağımsız birimlerin anahtar teslimi, Mayıs 2023'te Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Habere konu Flats-1 projesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamı dışında kaldığından, yüklenici tarafından inşa ettirilip satışa sunulan bir projedir. Bu itibarla; IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından satış vaadinde bulunulan 3'üncü kişilere ilişkin edimlerin muhatabı ne TOKİ ne de Bakanlığımızdır. Bu edimlerin muhatabı IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ'dir.
Görüldüğü üzere, habere konu projede idaremiz konut inşaatları tamamlandıktan sonra bu konutlar Bakanlığımız eliyle hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca bahsi geçen parsele ilişkin arsa sahiplerinin talep ve şikayetleri dikkate alınarak, konu Bakanlığımızca çözüme kavuşturulmuş olduğundan ne Bakanlığımızın ne de idaremizin hak sahiplerini mağdur etmesi söz konusu değildir."

"TOKİ'yi töhmet altında bırakmak doğru değil"

Açıklamada, konunun tarafı olmayan TOKİ hakkında kamuoyunun önyargılı ve dayanaksız bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesi ve kurumların töhmet altında bırakılmasının doğru olmadığı vurgulanarak,
"Gerçeklerden uzak ve araştırmadan haber yapanlar hakkında tüm yasal haklarımızı etkin bir şekilde kullanacağımızı da dikkatlerinize sunarız."
ifadesine yer verildi.


#TOKİ
#Kağıthane
#İstanbul
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