Ekonomi TOKİnin indirim kampanyasından bir ayda 11 bin 768 kişi yararlandı
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TOKİ'nin indirim kampanyasından bir ayda 11 bin 768 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Nisan'da başlatılan indirim kampanyasından, 28 Mayıs itibarıyla 11 bin 768 kişi faydalandı. Söz konusu kampanyada 9 bin 631 kişi, borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Haber Merkezi AA
TOKİnin indirim kampanyasından bir ayda 11 bin 768 kişi yararlandı
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TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 2019 yılı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2019 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarına yönelik 21 Nisan'da indirim kampanyası başlatıldı.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için uygulanan kampanya, 28 Mayıs'ta sona erdi.

Söz konusu kampanyada 9 bin 631 kişi, borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

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İki bin 137 kişi kısmi ödeme ile indirimden faydalandı

İndirim kampanyasında 2 bin 137 kişi ise kısmi ödeme yaparak, ödemelerde yüzde 20 indirimden yararlandı. Buna göre kampanyadan toplam 11 bin 768 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı.

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Kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 95'i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.

İndirim kampanyasında, TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankaları tarafından konut kredisi kullandırıldı.

Bu kapsamda, söz konusu protokoller çerçevesinde borç bakiyesi kapatma işlemlerinin yüzde 4,85'i, banka kredisi kullanmak suretiyle gerçekleştirildi.

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