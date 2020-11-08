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Ekonomi Topraksız tarımın yüzde 85i ihraç
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Topraksız tarımın yüzde 85’i ihraç

Türkiye’de 13 bin 360 dekarda topraksız tarım yapılıyor. Yüzde 85’ini ihraç ettiğimiz topraksız tarım ürünlerinde favori domates iken ilk sırada Antalya yer alıyor. Üretim ise 72 ile yayılmış durumda. Topraksız tarım alanlarında yüzde 92 oranında sebze, yüzde 8 oranında ise süs bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Yüzde 85’ini ihraç ettiğimiz topraksız tarım ürünlerinde favori domates iken ilk sırada Antalya yer alıyor. Üretim ise 72 il'e yayılmış durumda.
Yüzde 85’ini ihraç ettiğimiz topraksız tarım ürünlerinde favori domates iken ilk sırada Antalya yer alıyor. Üretim ise 72 il'e yayılmış durumda.

Örtü altı varlığı bakımından dünyada 4’üncü, Avrupa’da 2. sırada yer alan Türkiye, topraksız tarım konusunda da önemli bir potansiyele sahip. Halen 13 bin 360 dekarda topraksız tarımın yapıldığı Türkiye’de Antalya ilk sırada yer alırken onu Mersin, İzmir, Manisa, Yalova ve Afyonkarahisar izliyor. Topraksız tarım üretiminde ilk sırada domates ve biber yer alırken son zamanlarda çilek ve marul yetiştiriciliği de yapılmaya başlandı. Yetiştirilen ürünlerin yaklaşık yüzde 85’ini ihraç ediliyor.

SEKTÖRDE ÜSTÜNLÜĞÜ ÇOK

Topraksız tarım sistemi, toprakta yapılan yetiştiriciliğe göre önemli üstünlüklere sahip. Modern işletmelerde yıl boyu sürekli üretimin yapılabilmesi ve birim alanda daha fazla bitkinin bulunması nedeniyle toprakta yapılan üretime göre daha yüksek verim alınıyor. Seralarda ürün miktar ve kalitesinin artmasında, uygun iklim koşullarının sağlanması, yeterli ve dengeli bitki besleme programlarının uygulanması etkili oluyor.

İŞÇİLİK MALİYETİ DAHA AZ

Yetiştirme ortamı olarak kullanılan materyaller steril olduğu için dikim öncesi tarımsal ilaç kullanımı gerekmiyor. Genellikle iklim kontrollü seralarda üretim yapıldığı için, bitkiler hastalık ve zararlı ile düşük sıcaklık gibi stres faktörlerinden daha az etkileniyor. Toprak işleme, çapalama, yabancı ot mücadelesi gibi işlemler olmadığı için işçilik maliyeti de daha az.

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM

Türkiye’de 13 bin 500 dekar serada topraksız tarım metodu ile ihracata yönelik üretim yapılıyor. Bu alan toplam sera alanı varlığının yüzde 1,7’sine denk geliyor. İlk başladığı yıllarda Akdeniz sahilinde yaygın olan topraksız tarım alanları, daha sonra jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelere doğru yaygınlaştı. Topraksız tarım yetiştiriciliğinde Antalya ilk sırada yer alırken Mersin, İzmir, Manisa, Yalova ve Afyonkarahisar da topraksız kültür seralarının yoğunlaştığı alanlar.

SEBZE VE SÜS BİTKİSİ

Topraksız tarım alanlarında yüzde 92 oranında sebze, yüzde 8 oranında ise süs bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor. Sebze yetiştiriciliğinde ilk sırada domates ve biber yer alırken son zamanlarda çilek ve marul yetiştiriciliği de yapılıyor. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde ise anthrium, gül ve orkide gibi kesme çiçek üretiminde topraksız tarım tercih ediliyor. Topraksız tarımda üretim, modern seralarda yıl boyu yapılabildiği için verim miktarı oldukça yüksek oluyor ve kaliteli ürün elde ediliyor. Büyük ve modern işletmeler, yetiştirdikleri ürünlerin yaklaşık yüzde 85’ini ihraç ediyor.

72 İLDE ÖRTÜ ALTI ÜRETİM

Türkiye örtü altı varlığı bakımından dünyada ilk 4 ülke arasında, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından 2’nci sırada. Örtü altı üretim alanlarımız 2002 yılında 540 bin dekar iken 2019 yılında yüzde 47’lik artışla 790 bin dekara ulaştı. Bu yıl itibariyle 72 ilde örtü altı üretim yapılıyor. Topraksız (hidroponik) tarım ile topraksız bir ortamda bitki yetiştiriliyor. Bitkiler ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine minerallerin özel olarak hazırlandığı besin solüsyonundan karşılıyor. Topraksız tarımda, bitkileri ve bitkilerin kök sistemlerini desteklemek için genellikle kum, turba, vermikülit, perlit, hindistan cevizi, kaya yünü veya genleştirilmiş kil agregası gibi yetiştirme ortamları kullanılıyor.

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