Torba kanun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Muhalefetin, bu tür kanun tekliflerine ilişkin "torba kanun" ifadesini kullandığını anımsatan Özkaya, toplumsal ihtiyaçların hızla değiştiğini, dünyada oluşan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon sonrası birçok kanunlardaki parasal değerlerin günün şartlarına uyarlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Özkaya, "Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişebileceği kuralına istinaden bu ve benzeri kanunlara 'torba kanun' demek yerine 'uyarlama kanunu' demeyi, parlamento hukukumuza 'uyarlama kanunları' olarak geçmesinin daha uygun olacağını değerlendiriyor ve takdirlerinize sunuyorum." dedi.

"Dünyanın son yıllarını etkisi alan pandemi ile başlayan ekonomik daralmalar, krizler, Ukrayna-Rusya savaşıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon artış göstermiştir. Son olarak ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen tarihin en büyük felaketlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13,5 milyondan fazla vatandaşımız, 11 ilimiz doğrudan, 85 milyon insanımız da hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenmiştir. Bu olaylar neticesinde ne yazık ki çok ciddi ekonomik bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Tespitlere göre 110 milyar dolar civarında bir zararın olduğu ifade edilmektedir. Bu kanun teklifimiz ülkemizi de etkileyen bu ekonomik sürecin hasarlarının en aza indirilmesiyle ilgili bir katkı olarak da sunulmaktadır."