TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu: ​13 kuyuda petrol keşfi

Türkiye’nin Enerjide yeni keşif çalışmalarını meyvelerini veriyor. Karadeniz’deki son dönemlerde yapılan büyük doğal gaz keşiflerinin ardından bir müjde de petrolle ilgili geldi. Karada ve denizde petrol arama çalışmalarını da yürüten Türkiye, 13 kuyuda yeni rezerv keşfetti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye’ye kazandırıldığını açıkladı. TPAO’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” denildi.

TÜRKİYE'NİN 43 GÜNLÜK TÜKETİMİNİ KARŞILAR

TPAO’nun duyurduğu yeni rezervlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 2,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Günde ortalama 700 bin varil petrol tüketen Türkiye’nin üretimi, bu talebi karşılamaktan hayli uzak. Türkiye günde 60 bin varil petrol üretiyor. Yeni bulunan 30 milyon varillik rezerv Türkiye’nin 43 günlük tüketimini karşılayacak büyüklükte. Türkiye, 2023’te günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkarmayı hedefliyor.

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