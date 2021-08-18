Ekonomi TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu 13 kuyuda petrol keşfi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu:  13 kuyuda petrol keşfi

Türkiye’nin enerji arayışı sonuç vermeye devam ediyor. Karadeniz’deki büyük doğal gaz keşiflerinin yanısıra petrol arama çalışmalarını da yürüten Türkiye, 13 kuyuda yeni rezerv keşfetti. TPAO’nun keşfettiği 30 milyon varillik yeni rezerv Türkiye’nin 43 günlük petrol ihtiyacını karşılayacak büyüklükte.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu: ​13 kuyuda petrol keşfi
TPAO, yılın ilk 7 ayında 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ekonomiye kazandırdı.

Türkiye’nin Enerjide yeni keşif çalışmalarını meyvelerini veriyor. Karadeniz’deki son dönemlerde yapılan büyük doğal gaz keşiflerinin ardından bir müjde de petrolle ilgili geldi. Karada ve denizde petrol arama çalışmalarını da yürüten Türkiye, 13 kuyuda yeni rezerv keşfetti.

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye’ye kazandırıldığını açıkladı. TPAO’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” denildi.

TÜRKİYE'NİN 43 GÜNLÜK TÜKETİMİNİ KARŞILAR

TPAO’nun duyurduğu yeni rezervlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 2,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Günde ortalama 700 bin varil petrol tüketen Türkiye’nin üretimi, bu talebi karşılamaktan hayli uzak. Türkiye günde 60 bin varil petrol üretiyor. Yeni bulunan 30 milyon varillik rezerv Türkiye’nin 43 günlük tüketimini karşılayacak büyüklükte. Türkiye, 2023’te günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkarmayı hedefliyor.

ARAMA/SONDAJ FİLOSU İŞ BAŞINDA

  • Türkiye Petrolleri, elindeki sismik arama ve sondaj gemileriyle karada ve denizde faaliyet yürütüyor. MTA Oruç Reis Araştırma Gemisi, Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi’nin yaptığı sismik aramaların ardından Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi devreye giriyor. Şimdiye kadar birçoğu müjdelerle sonuçlanan sondajların yenileri için ilgili gemiler çalışmalarını sürdürüyor.
Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.