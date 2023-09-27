TPAO Genel Müdürü Bilgin: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretiliyor

Kanuni sondaj gemisi
Bilgin, 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2023) açılışında, TPAO'nun dünyada petrol ve doğal gaz üretim şirketleri arasında bu yıl 92. sıraya kadar yükselerek ilk 100 arasına girdiğini söyledi.
Türkiye'de doğal gaz ve petrol üretiminde önemli bir noktaya gelindiğini ifade eden Bilgin, Karadeniz'de dünyanın denizlerdeki en büyük keşiflerinin gerçekleştirildiğini anımsattı.
Karada da arama ve üretim alanında önemli başarılara imza atıldığı anlatan Bilgin, şöyle devam etti:
Bilgin, konuşmasının ardından sergi açılışına katılarak, petrol ve doğal gaz şirketlerinin yer aldığı stantları gezdi.