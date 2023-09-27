TPAO Genel Müdürü Bilgin: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretiliyor

"Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir. Karada ürettiğimiz gazla beraber gaz üretimi Türkiye'nin 88 yıllık tarihinde çıkmadığı bir noktadır. Söz veriyoruz, her gün çıtayı yükselterek devam edeceğiz. TPAO bugün toplamda günde 5 milyon metreküp gaz üretiyor artık. 5 milyon metreküplük gaz artarak devam edecek yılbaşına kadar. Sakarya Gaz Sahası'nda planlanmış bir kapasite var. Bu kapasite ve rezervuarın gerçeklerini daha iyi anlayarak optimize ederek ileriye doğru taşıyacağız. Tesisin tamamı devrede, üretimi artırarak geliştiriyoruz."