TPAO'dan heyecanlandıran 'Karadeniz gazı' paylaşımı

TPAO, Karadeniz gazı için kritik öneme sahip Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

TPAO paylaşımında, "Türk mühendislik başarısı “Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi” Karadeniz’in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp olarak güncellenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada Karadeniz'deki Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu.

"Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni keşif ve mevcut rezervin uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu söylemişti.

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