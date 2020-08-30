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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trafiğe yeni kontrol üsleri: Kabusa dönen trafik problemleri için yeni sisteme geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle büyükşehirlerde kabusa dönüşen trafik çilesi için “il trafik kontrol merkezleri”, şehirler arası trafik için ise “kara yolu trafik kontrol merkezleri” kuracak. Kontrol merkezlerinde kamera sistemlerinden, önemli kavşak ve geçiş noktalarından, araçların navigasyon ve GPS cihazlarından ve diğer benzeri sistemlerden toplanan verilerin değerlendirilmesiyle şehir trafiği daha etkin bir şekilde yönetilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, büyükşehirlerin trafik sorunlarını çözmek için önemli bir çalışma başlattı. Şehirlerde yaşayan insanların hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla; trafiğin izlendiği, kontrol edildiği ve elde edilen veriler ile bilgilendirme ve planlamaların yapıldığı il trafik kontrol merkezleri kurulacak.

Fotoğraf: Arşiv

AKIŞA ANLIK TAKİP

2023’e kadar tamamlanması öngörülen çalışmada büyükşehir belediyelerinde trafik kontrol merkezleri kurulacak. Bu merkezler üzerinden trafik akış, yoğunluk ve olay verileri anlık olarak gözlemlenebilecek. Anlık trafik akış verisinin elde edilmesi ve geleceğe dönük planlama ve olay tahminleri yapabilmek amacıyla sensörler kullanılarak trafik ölçüm ve gözlem altyapısı oluşturulacak. Bunun yanı sıra mevcut trafik kontrol merkezleri güncel akıllı ulaşım sistemleri mimarisine uygun hale getirilecek.

VERİ ALIŞVERİŞİ

Kurulacak olan il trafik kontrol merkezleri diğer kurum ve kuruluşların ilgili merkezleriyle akıllı ulaşım sistemine uygun olarak veri alışverişi yapacak. İl trafik kontrol merkezlerinin 112 acil çağrı merkezleri ya da güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezleri gibi merkezlerle de entegrasyonu sağlanacak.

KÖPRÜLERLE ENTEGRE

  • Trafik kontrol merkezlerinin kurulumu ayrıca kara yolları bölge müdürlüklerinde de gerçekleştirilecek. Kurulacak olan trafik kontrol merkezleri o ildeki tüm kontrol merkezleri (tünel, köprü vb.) ile entegre çalışacak. 2023 yılı sonuna kadar en az 2 kara yolu bölge işletme merkezinde trafik kontrol merkezi kurularak bu merkezin kurulduğu tüm bölgedeki yollarda trafik akış verisi için gerekli olan sensör altyapısı oluşturulacak.

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