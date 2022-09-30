Ekonomi Trakyanın ithalat ve ihracat şampiyonu Tekirdağ
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trakya’nın ithalat ve ihracat şampiyonu Tekirdağ

TÜİK'in 2022 Yılı Ağustos Ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, Tekirdağ, Trakya bölgesinde hem ihracatta hem de ithalatta liderliği elinde bulunduruyor.

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Haber Merkezi İHA
Trakya’nın ithalat ve ihracat şampiyonu Tekirdağ
Tekirdağ, ticarette Trakya'da lider

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Edirne’de 2022 yılı Ağustos ayında ihracat 6,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Tekirdağ’da da ihracat 252,5 milyon dolar, Kırklareli’nde ise ihracat 27,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ağustos ayında Trakya Bölgesinde toplamda 286,6 milyon dolar ihracat yaptı.

Edirne’de 2022 yılı Ağustos ayında ithalat 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Tekirdağ’da da ithalat 277,3 milyon dolar olarak, Kırklareli’nde ise ithalat 18,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ağustos ayında Trakya Bölgesinde toplamda 299,5 milyon dolar ithalat yapılmış oldu.

Edirne’de Ağustos ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Rusya Federasyonu ile yapılırken, Kırklareli’nde ise Ağustos ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı. Tekirdağ’da da Ağustos ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.

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