Ekonomi Tren yola çıktı Çine bin ton bor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Tren yola çıktı: Çin’e bin ton bor

Tren yola çıktı: Çin’e bin ton bor

Türkiye’den Rusya’ya ve Çin’e gidecek olan ihracat trenleri yola çıktı. Çin’e bin ton rafine bor madeni, Rusya’ya ise 3 bin 321 adet beyaz eşya ulaştırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Karaismailoğlu ve Fatih Dönmez
Adil Karaismailoğlu ve Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, “İhracat trenimiz Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya’daki varış yerine kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde taşınacak” dedi. Rusya’ya ilk blok ihracat treninin, Çin’e de bor madeni taşıyan ihracat treninin uğurlanması dolayısıyla Ankara Garı’nda düzenlenen törende konuşan, Karaismailoğlu, 2020 yılının Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu belirtti.

DEMİR İPEK YOLU’NUN EN STRATEJİK NOKTASIYIZ

Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak devasa bir ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan “Tek Kuşak Tek Yol Projesi”ni, Türkiye açısından da çok önemli bir proje, dahası bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, izledikleri proaktif politikalarla dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan Türkiye’nin Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini söyledi. Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan trenin dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini anlatan Karaismailoğlu, 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başlayan bu hattın, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını bildirdi.

ÇİN’E DÜZENLİ ŞEKİLDE İHRACAT TRENİ GİDİYOR

Karaismailoğlu, söz konusu hattın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini verdi. Çin’e düzenli bir şekilde ihracat trenlerinin gönderildiğini de hatırlan Karaismailoğlu, “Çin trenimiz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin’e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni 42 konteyner içerisinde Çin’in Xi’an şehrine taşınacak. Eti Maden boraks ihracat yüklemesini Kırka Bor Değirmenözü İltisak Hattında yapıyoruz” diye konuştu. Bugüne kadar 11 lojistik merkezi işletmeye aldıklarını ve yakında Kars Lojistik Merkezi’nin de açılışını yapacaklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla karasal yük taşımacılığı içindeki demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Fatih Dönmez

ÇİN PAZARINDA EN GÜÇLÜ ÜRETİCİYİZ

Çin’in Türkiye’nin Uzak Doğu’daki en büyük ihracat rotası olduğuna dikkati çeken Dönmez, 2020’de Çin’e 5,8 milyon ton maden ihracatı yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin borda Çin pazarında güçlü üreticilerden biri olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: “Eti Maden’in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış rakamı var. Bu rakamın yüzde 60 ila 70’lik bölümünü, Çin’e yapıyoruz. Bugünkü iş birliğimizle Uzak Doğu pazarına ihracatımızı inşallah çok kısa bir sürede daha yukarılara çekeceğiz. Son yıllarda demir yolları yatırımlarının bu projeyle birleşince, yaklaşık 40 milyon metrekarelik bir alanda 60’dan fazla ülke ve 4,5 milyarlık dünya nüfus hinterlandımıza girdi. Londra ve Pekin arasındaki networkün güçlenmesi, güzergah üzerinde yer alan yaklaşık 25 trilyon dolar büyüklüğündeki ülke ekonomilerinin daha da büyümesi, bizim için yeni fırsat pencereleri açıyor” dedi.

DEMİR YOLUYLA İHRACAT HIZ KAZANDI

Yola çıkan ihracat treninin rafine bor ürünlerini Çin’in Xiyan şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracağı bilgisini paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce Çin’e deniz yoluyla gerçekleşen ihracatın 45 ila 60 gün sürdüğünü belirterek, bunun demir yoluyla artık 15-20 güne indiğini söyledi. Dönmez, 2020’de Türkiye’nin maden ihracatının altın hariç bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4,27 milyar dolar olduğunu kaydetti. Maden ihracatında en önemli kalemlerden birinin bor olduğunun altını çizen Dönmez, “Her türlü olumsuzluğa rağmen, 2020’de 1,73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Küresel talebin yüzde 57’sini karşıladık. Eti Maden, bor sektöründe dünyada güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi olarak biliniyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlık her türlü tedbiri alacak: 1 milyon ton yük taşınacak
EKONOMİ
Bakanlık her türlü tedbiri alacak: 1 milyon ton yük taşınacak
Abone Ol Google News
Vatandaşı ezdirmeyiz

Vatandaşı ezdirmeyiz

​Fahiş fiyata ağır ceza gelecek.
CHPde İnce depremi

CHP'de İnce depremi

​Üç vekil partisinden istifa etti.
Tabelası bile yok

Tabelası bile yok

​Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek.
4 LGBT sapkını<br>gözaltına alındı

4 LGBT sapkını
gözaltına alındı

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
Hayat artık<br>daha güzel

Hayat artık
daha güzel

​İdlib'de binlerce kişi çadır dramından kurtuluyor.

Fransa'da<br>nefret salgını

Fransa'da
nefret salgını

​Müslümanlara saldırı yüzde 53 arttı.
Tren yola çıktı

Tren yola çıktı

​Çin'e bin ton bor gidecek.
Canan yasak dinlemedi

Canan yasak dinlemedi

​Kebapçı açtırıp keyif yaptılar.
Henry Onyekuru'nun gecesi

Henry Onyekuru'nun gecesi

​G.Saray, Gaziantep'i yeni transferi Onyekuru'nun golleriyle geçti.
Avrupa kapıları kapatıyor

Avrupa kapıları kapatıyor

Tek tek ülkeleri yasak listesine aldılar.
5 şehir için <br>fırtına uyarısı

5 şehir için
fırtına uyarısı

​İşte yayınlanan hava durumu uyarı haritası.
CHP'de <br>ortalık karıştı

CHP'de
ortalık karıştı

İstifa eden Çelebi'den Özel'e Menemen sorusu.
'Umarım <br>Galatasaraylı olur'

'Umarım
Galatasaraylı olur'

Basın toplantısında İrfan Can'a mesaj gönderdi.
Yasak başladı

Yasak başladı

​1 Şubat Pazartesi sona erecek.
AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti'den ilk açıklama

'Buzdağının görünen kısmı; bunlar CHP'nin iyi günleri'
Mutasyon <br>tehlikesi büyüyor

Mutasyon
tehlikesi büyüyor

Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.