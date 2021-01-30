​Tren yola çıktı: Çin’e bin ton bor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, “İhracat trenimiz Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya’daki varış yerine kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde taşınacak” dedi. Rusya’ya ilk blok ihracat treninin, Çin’e de bor madeni taşıyan ihracat treninin uğurlanması dolayısıyla Ankara Garı’nda düzenlenen törende konuşan, Karaismailoğlu, 2020 yılının Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu belirtti.

DEMİR İPEK YOLU’NUN EN STRATEJİK NOKTASIYIZ

Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak devasa bir ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan “Tek Kuşak Tek Yol Projesi”ni, Türkiye açısından da çok önemli bir proje, dahası bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, izledikleri proaktif politikalarla dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan Türkiye’nin Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini söyledi. Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan trenin dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini anlatan Karaismailoğlu, 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başlayan bu hattın, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını bildirdi.

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ÇİN’E DÜZENLİ ŞEKİLDE İHRACAT TRENİ GİDİYOR

Karaismailoğlu, söz konusu hattın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini verdi. Çin’e düzenli bir şekilde ihracat trenlerinin gönderildiğini de hatırlan Karaismailoğlu, “Çin trenimiz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin’e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni 42 konteyner içerisinde Çin’in Xi’an şehrine taşınacak. Eti Maden boraks ihracat yüklemesini Kırka Bor Değirmenözü İltisak Hattında yapıyoruz” diye konuştu. Bugüne kadar 11 lojistik merkezi işletmeye aldıklarını ve yakında Kars Lojistik Merkezi’nin de açılışını yapacaklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla karasal yük taşımacılığı içindeki demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

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Fatih Dönmez

ÇİN PAZARINDA EN GÜÇLÜ ÜRETİCİYİZ

Çin’in Türkiye’nin Uzak Doğu’daki en büyük ihracat rotası olduğuna dikkati çeken Dönmez, 2020’de Çin’e 5,8 milyon ton maden ihracatı yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin borda Çin pazarında güçlü üreticilerden biri olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: “Eti Maden’in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış rakamı var. Bu rakamın yüzde 60 ila 70’lik bölümünü, Çin’e yapıyoruz. Bugünkü iş birliğimizle Uzak Doğu pazarına ihracatımızı inşallah çok kısa bir sürede daha yukarılara çekeceğiz. Son yıllarda demir yolları yatırımlarının bu projeyle birleşince, yaklaşık 40 milyon metrekarelik bir alanda 60’dan fazla ülke ve 4,5 milyarlık dünya nüfus hinterlandımıza girdi. Londra ve Pekin arasındaki networkün güçlenmesi, güzergah üzerinde yer alan yaklaşık 25 trilyon dolar büyüklüğündeki ülke ekonomilerinin daha da büyümesi, bizim için yeni fırsat pencereleri açıyor” dedi.

DEMİR YOLUYLA İHRACAT HIZ KAZANDI

Yola çıkan ihracat treninin rafine bor ürünlerini Çin’in Xiyan şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracağı bilgisini paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce Çin’e deniz yoluyla gerçekleşen ihracatın 45 ila 60 gün sürdüğünü belirterek, bunun demir yoluyla artık 15-20 güne indiğini söyledi. Dönmez, 2020’de Türkiye’nin maden ihracatının altın hariç bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4,27 milyar dolar olduğunu kaydetti. Maden ihracatında en önemli kalemlerden birinin bor olduğunun altını çizen Dönmez, “Her türlü olumsuzluğa rağmen, 2020’de 1,73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Küresel talebin yüzde 57’sini karşıladık. Eti Maden, bor sektöründe dünyada güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi olarak biliniyor” ifadelerini kullandı.