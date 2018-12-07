Trump için özür diliyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun davetlisi olarak İstanbul’a gelen dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu olarak bilinen Amerikalı profesör Philip Kotler ile küresel pazarlama yöntemlerini, işletmeleri bekleyen sorunları ve küresel ticaretin karşı karşıya olduğu riskleri konuştuk. Dünya Pazarlama Zirvesi'nin ardından İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliği yaptığı buluşmada sorularımızı cevaplandıran Philip Kotler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ağır ifadelerle yüklendi.

O BU DÜNYADA YAŞAMIYOR

Çin’in dünyaya açılma politikalarına karşın ABD’nin ülkeleri hedef almanın, gümrük tarifelerini yükseltmesinin başarılı bir pazarlama yöntemi olup olmadığını sorduğumuz Kutler, şunları söyledi: “Trump pek çok bakımdan çok çelişkili bir kişi. Şu anda ABD'yi tamamen böldü. Ülkenin yarısı onu başkanlıktan indirmek ve cezalandırmak istiyor. İnsanların yüzde 40'ı ise onu destekliyor, onunla eğleniyor. Egoist, bencil bir adam ve hiçbir şey bilmiyor. Herhangi bir şey okumuyor ve kimseyi dinlemiyor. O bu dünyada yaşamıyor, kendi zihninde yaşıyor.”

PARAŞÜTLE VE DRONLA GELECEKLER

Trum’ın gümrük tarifelerini yükseltmesinin yanısıra mültecilere yönelik duvar örmesini de eleştiren Kutler, bunun çare olmadığını vurguladı: Sürekli duvarlar örüyor ama insanlar paraşütlerle, dronlarla gelecek. Öyle bir dönüşüm olacak ki... Trump geçici. Onun için özür diliyoruz. Eğer demokratlar doğru adayı bulursa 2020'de gidecek. Ben Michael Bloomberg'i beğeniyorum. New York'u yönetti. Trump bir iş adamıydı ama şirketini çok kötü yönetiyordu. Örneğin Starbucks'ı yöneten kişinin ABD'yi yönetmesini isterim.”

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Philip Kotler - Şekib Avdagiç

İHTİYATI ELDEN BIRAKMAMALI

Son yıllarda dünyada artan milliyetçilik ve korumacılığı paradoks olarak nitelendiren Kotler, her şeyin senaryo planlamasına bağlı olduğunu vurguladı: "İyimser senaryo atılımcı olur. Kötümser senaryoya inanırsanız çok fazla atılım yapmamak daha doğru. Nasıl ihtiyatlı ve atılımlı olunabilir noktasında, her şirket kendi kararını kendisi verecek. Çok fazla şirket ihtiyatlı olursa bu da resesyona neden olur. İş dünyasının tavrı, önümüzdeki dönemin iyi mi, kötü mü olacağında belirli olacak.”

ROBOTLAR KRİZ ÇIKARABİLİR

ABD’de öğrencilerin yüzde 25'inin mezun olduklarında kendi şirketini kurmak istediğini belirten Kotler, Türkiye'de de öğrencilerin global olarak düşünmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Her şirketin krizlerden mutlaka etkileneceğini, ancak krizlerin bir fırsata da dönüşebileceğini anlatan Kotler, teknolojik dönüşümün insan hayatındaki olumsuz yanlarına da dikkat çekti: Robotlar, yapay zeka kriz yapabilir. Bazı kişiler işinden olabilir. Sektörler bitebilir. Daha iyi bir iklim, daha iyi bir gezegen için imkanların olması lazım.”

İSTANBUL’DAN SEVGİLERLE

Prof. Dr. Kotler, İstanbul ve Türkiye’nin çok özel ve güçlü bir marka olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “ABD’li dostlarımla konuşuyorum; Paris’e gitmekten sıkıldılar. İtalya’ya da gidebilirler ama buraya gelmek istiyorlar. İstanbul çok özel bir marka ama markanızı bir satışçı gibi pazarlamanız gerekiyor. Türkiye hakkında kısa ve öz mesajınız olmalı. İstanbul’dan sevgilerle gibi.”

TÜRKİYE MERAK UYANDIRIYOR

İtalya’nın marka başarılarından örnek veren Kotler, “Sizin kültürünüz dünya tarafından merak ediliyor. İddianız var, gelenek var, istek var, gideceğiniz yön var. Öncelikle markaları oluşturmada bir beceri oluşturmamız lazım. Para da lazım ama fikir olmalı. Sizin markanızın bir mükemmellik standardı oluşturmaması için hiçbir sebep yok. Artırılması gereken konulardan biri kesinlikle dijitaldir” dedi.

Gençlerin ihtiyacı olan rüzgarı estirdik

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Dünya Pazarlama Zirvesi’nin kurucusu Kotler’i gençlerle buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi. Zirve kapsamında 4 binden fazla kişiye yüz yüze, on binlerce kişiye ise İTO’nun web sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınla ulaşıldığını belirten Avdagiç, “Bu zirvenin en önemli getirisi pazarlamanın sahne ışıklarının, yeniden İstanbul’un üzerine yönelmesi oldu. Kotler’i ağırlamak, İstanbul’a yeni bir ufuk ve vizyon kazandırdı. Türk girişimcisinin, Türk gençlerinin küresel nitelikte markalar tasarlaması için bir rüzgara ihtiyacı var. Bu rüzgarı da Mr. Kotler ile estirdiğimizi düşünüyorum. Eminim ki Mr. Kotler’i gören, marka konusunda onu dinleyenler arasından geleceğin markalarını tasarlayacak birçok genç çıkacaktır. Türkiye pazarlamada kritik bir eşiktedir.”