TSE'nin başına yeniden Şahin seçildi

Türk Standardları Enstitüsü’nün 58. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da TSE’nin 2018 yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabı’nın ve Yönetim Kurulu’nun ibrası gerçekleşti, 2018 yılı Denetleme Kurulu Raporu takdim edildi ve 2019 yılı bütçesi hakkında bilgi verildi.

TSE’nin 58. Olağan Genel Kurulu’nda Başkan, Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul üyelikleri için seçim de yapıldı.

TSE’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi Prof. Dr. Adem Şahin yeniden seçildi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Delegeleri Dr. Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Enerji Bakanlığı Delegesi Şerif Okluoğlu ve YÖK Delegesi Prof. Dr. Ahmet Çarhan seçildi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, başkanlığa yeniden seçilmesi nedeniyle yaptığı teşekkür konuşmasında, bir önceki yıl yapılan 57. Genel Kurul’da üstlendiği Başkanlık görevine bir kez daha seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin şöyle konuştu:

“Şahsım ve yeni oluşan yönetimle beraber TSE Kurumunu kuruluş gayesine uygun, Türkiye’nin gelecek vizyonuna hizmet edebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bir istikamete götürme noktasında üzerime düşen görevi yapacağımdan emin olabilirsiniz.”

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