TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı ağustosta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.





Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalışla 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Dış ticaret açığı 8 milyar 657 milyon dolara geriledi

Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan 8 milyar 657 milyon dolara geriledi.





İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2022'de yüzde 65,4 iken geçen ay yüzde 71,4'e yükseldi.





Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolara gerilerken ithalat, yüzde 3,4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar oldu.





Dış ticaret açığı, ocak-ağustos döneminde yüzde 11,9 artarak 82 milyar 304 milyon dolara çıktı.





İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2022'de yüzde 69,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 66,7'ye geriledi.









Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 0,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da 0,9 yükselerek 21 milyar 454 milyon dolardan 21 milyar 655 milyon dolara çıktı.





Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ağustosta 1 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artarak 41 milyar 382 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 oldu.







