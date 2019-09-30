TÜİK tarafından ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı: İhracat yüzde 1,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 1,2 arttı

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 83,3 iken, 2019 Ağustos ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5 azaldı, ithalat yüzde 0,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 0,2 azaldı.

FOTOĞRAF 14 ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirket olarak geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro elde ettiklerini, 64 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlediği Milli ve Yerli - Bir idealden gerçeğe ASELSAN konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Görgün, ASELSAN hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi. Görgün, konferansta yaptığı sunumunda Türkiye’de savunma sanayisinde yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığına işaret ederek, Bizim gerçekten önemli atılımları yapabilmemiz için bu sayının 400-500 binlere ulaşması gerekiyor. ASELSAN’da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli. İşte sizin gibi bu sıralarda oturan ve sonra mezun olan genç mühendislerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler ve kendi ordumuzun kullanımına sundular. dedi. Gelişen teknolojiyle gündeme gelen elektronik harp konusunun önemini vurgulayan Görgün, Elektronik harp, aslında sürekli güncellenmesi gereken bir şey. Siz bir şey geliştiriyorsunuz savaş içerisinde olduğunuz karşı güçler hemen kendini yeniliyor ve güncelliyor. Birinci olarak hedef olmamanız gerekiyor. Haberleşme, elektronik ve silah sistemleriniz başka ülkelerin elektronik harp sistemleri tarafından karıştırılıp işlevsiz hale getirilmemeli. Bunlara karşı bir önlem almanız gerekiyor. diye konuştu. Görgün, elektronik harpte öz imkanlarla geliştirilen teknolojiyle düşman unsurlarını işlevsiz bırakmanın en büyük amaçlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: Bu 'oldum, bittim' denilecek bir şey değil. Her an ve gün kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Allah’a çok şükür bu alanda dünyanın en ileri ülkeleri ile yarışabilecek durumdayız. Öyle bir tesisimiz var ki... Gölbaşı’ndaki tesislerimizde bu sistemleri hem tasarlıyor hem sizin gibi genç arkadaşlarımızla ürünleştiriyoruz. 6 bin 500’ün üzerinde çalışanımız var. ASELSAN'ın 2018 yılını görülmemiş bir sıçramayla tamamladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti: Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık. Önümüzdeki yıllar için şimdiden yaptığımız anlaşmalar ve sürdürmekte olduğumuz görüşmelerle de bunun gerçekleşebileceğini ve ivmenin artacağını rahatlıkla paylaşabilirim. Geçen yıl 64 ülkeye ihracat yaptık. Görgün, salondaki öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Sizin fikirleriniz çok önemli. Ben her zaman öğrenci arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Sizin belki bir dakikanız, belki bir saatiniz bizim için 500-1000, belki de 10 bin dolar olacak. Ben sizlerin dakikası, saati 1,5, veya 10 dolar gibi işlerle uğraşmanızı istemiyorum. Düşünün, üretin, tasarlayın, geliştirin. Her şey detayda saklı. Detayları yakından inceleyin. Ben eminim Türk genci bu detaylara yoğunlaştığında farkı fark ederek yeni ürünler ve sistemler geliştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. . . . ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık, 64 ülkeye ihracat yaptık. ASELSAN'da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli" dedi.

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En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 641 milyon dolar ile Irak ve 617 milyon dolar ile ABD takip etti.

Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ağustos ayında 2 milyar 30 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 422 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 271 milyon dolar ile Almanya ve 823 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,3 oldu.

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Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,1’dir. Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,3 oldu.

OYNAT 01:46 Erdoğan: İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.



Erdoğan, 'Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor. Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.' dedi.

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Genel ticaret sistemine göre ihracat 13 milyar 161 milyon dolar oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 13 milyar 161 milyon dolar, ithalat ise 15 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 oldu.