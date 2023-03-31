Tüketicinin tercihi tasarruflu ürünler

Banyo çözümleri ve mutfak bataryaları üreticisi GROHE, sektördeki trendler ve sürdürülebilirlik hedeflerinden bahsetti. GROHE’nin Türkiye ve Azerbaycan Lideri Serhat Sabaz, “Müşterilerimizin sudan aldıkları keyfi artıran akıllı çözümler oluşturarak, en son dijital gelişmeleri entegre etmek için çalışıyoruz. Tüketicilerin yaşam alanlarından beklentilerini analiz ediyoruz” bilgisini verdi. Türkiye’deki kullanıcı alışkanlıklarından bahseden Sabaz, insanların evlerini nasıl hayal ettiklerine yönelik ana trendlere odaklandıklarını dile getirdi. Sabaz, “Burada 3 mega trend söz konusu: Kentleşme, sağlık ve sürdürülebilirlik. Mutfaklar aile bireylerinin bir araya gelip sosyalleştiği yerlerdir. Banyolar daha çok dinlenme alanına dönüşüyor. Türk tüketicisi kişisel konforunu artıran aynı zamanda para, su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünleri daha fazla arıyor” dedi.