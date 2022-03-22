Ekonomi Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal uyardı Fırsatçıya fırsat vermeyelim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal uyardı: Fırsatçıya fırsat vermeyelim

Fırsatçılar temel gıdaya bu kez Ramazan bahanesiyle zam yapıyor. Vatandaşların arz sorunu varmış gibi ihtiyaçtan fazlasını alması spekülatörün işini kolaylaştırıyor. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal uyardı: Bir paket makarna ihtiyacınıza karşılık 10 paket alırsanız, bunu aynı anda 100 kişi yaparsa o ürüne zam gelecekmiş ya da ürün kalmamış gibi algı oluşuyor.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal uyardı: Fırsatçıya fırsat vermeyelim
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda fiyatları yükselişi gündemde. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez ürünleri olan et ile hububat, bakliyat ve kahvaltılık gibi temel gıda ürünlerine Ramazan öncesi zam yapan fırsatçılara fırsat vermemek için vatandaşlara da bazı görevler düşüyor.

  • Fırsatçıların ekmeğine yağ sürmemek için tüketicilerin bilinçli davranması gerekiyor. Vatandaşların Ramazan ayında daha fazla gıda alışveriş yaptığını bilen spekülatörlerin, bu durumu fırsata çevirmek için pusuda beklediğini belirten Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, ihtiyaç fazlası ürün almanın gıda spekülatörlerinin işini kolaylaştırdığını belirtiyor.

Aziz Koçal
Aziz Koçal

İHTİYACIMIZ KADARINI ALALIM

Ramazan ve Bayram gibi özel zamanlarda gıdaya yüklenmenin ve stok yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Koçal, bir ürünün ihtiyaçtan fazla alınmasının tüketicinin ekonomisine zarar verdiğini kaydetti. Koçal, “Bunlar piyasada fiyatların spekülatif artışlara da neden oluyor. Örneğin, bir paket makarna ihtiyacınıza karşılık 10 paket alırsanız ve bunu 100 kişi bir anda yaparsa o ürüne fiyat artışı gelecekmiş ya da ürün kalmamış gibi bir algı oluşturuyor. İhtiyaç kadar gıda almak gerekiyor” dedi.

Mahmut Şahin
Mahmut Şahin

Bu tuzağa düşmeyin

  • Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "İnsanlar şu an pusuya yattı neye zam gelecek? Nerde kıtlık olacak? hemen gidip alayım derdine düştü" diyerek, vatandaşlara panik yapmamaları konusunda çağrıda bulundu. Şahin, "Bu tuzağa düşmekten spekülasyona alet olmaktansa bilinçli bir toplum olarak ihtiyacımız kadarını almayı öğrenebilirsek bu işler çözülür” dedi.

Özellikle Ramazan ayında israfın en aza inmesi gerekirken bu dönemde daha çok arttığına dikkat çeken Şahin, “Sakın Ramazan'da gündüz oruçluyken ya da normal zamanlarda açken alışverişe çıkmayın. Bize zamlarla ilgili vatandaşlardan şikâyet gelmeye başladı. Biz de diyoruz ki o zaman dolaplarınıza bakın elinizde size bir ay kadar yetecek yiyecek var. Marketlerde fiyatları aşağı çekmek zorunda kalacak. Talep artınca da fiyat artıyor" tavsiyesinde bulundu.

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