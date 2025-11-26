Tüm sektörlere su tasarrufu çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yumaklı, Türkiye genelinde yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26,5 azaldığını açıkladı. 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 döneminde gerçekleşen 422 milimetrelik yağışın, önceki yıl aynı döneme göre de yüzde 29,4 daha düşük olduğunu belirten Yumaklı, tüm sektörlere “Su kayıpkaçaklarının azaltılması ve suyun verimli kullanılması” çağrısı yaptı.





ACİL EYLEM PLANI YÜRÜRLÜKTE

Kuraklık riskine karşı acil eylem planlarının yürürlükte olduğunu belirten Yumaklı, Su Kanunu ve Taşkın Kanunu çalışmalarının tamamlandığını ve yakında görüşe açılacağını söyledi. Baraj doluluklarının titizlikle takip edildiğini vurgulayan Yumaklı, Melen Barajı’nın rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını, yapım ihalesinin yıl sonunda yapılacağını ve barajın 2027 sonunda su tutmaya başlayacağını duyurdu.





TARSİM TEMİNATLARI GENİŞLEDİ

TARSİM kapsamında limon, mandalina ve portakalda sıcak hava ve güneş yanıklığı zararlarının artık tamamen teminat altında olduğunu belirten Yumaklı, zirai don teminatı prim desteğinin yüzde 70’e çıkarıldığını hatırlattı.





TÜRKŞEKER GÜCÜNÜ KORUYOR

Şeker sektörüne ilişkin soruları yanıtlayan Yumaklı, TürkŞeker’in 14 fabrikasıyla sektörde lider konumda olduğunu ve hiçbir özelleştirme sonrası fabrikanın kapanmadığını vurguladı. Yumaklı, 2025’te denetimlerin 2 bine çıktığını, usulsüzlükler nedeniyle 600 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5’te sabit kaldığını da ifade etti.



