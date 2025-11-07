Bütçe görüşmelerinde söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 bütçesinin görüşüldüğü komisyonda konuşan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, kamu kurumları ve belediyelerin de denetlenmesi gerektiğini söyledi. "Belediyeler adeta özel sektörün rakibi hâline geldi." diyen Erbaş, "Belediye iştirakleri kendi arka bahçeleri gibi kullanılıyor, seçim öncesi toplu işe alımlar yapılıyor. Bu durumun önüne geçmek için disiplin sağlanmalı" ifadelerini kullandı.
TBMM 2026 yılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, yeni teknolojilerin kamu çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını belirtti.
"Yapay Zeka Uygulaması Başarılı"
“Yapay Zeka Uygulaması Başarılı”
Erbaş,
“Çalışmalar yapılırken teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanıyoruz. Yararlandığımız son sistem de anladığım kadarıyla Kurgan Sistemi. Kurgan Sistemini biz sinek avlamak yerine bataklığı kurutmak olarak tabir ediyoruz ve görüyoruz. Mutlaka eksikleri vardır, tamamlanacak kısımları vardır ama son derece başarılı bir sistem”
ifadelerini kullandı. Vergi müfettişlerinin özlük haklarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
"Düzenli Vergi Ödeyen Esnafa İndirim Yapılmalı"
“Düzenli Vergi Ödeyen Esnafa İndirim Yapılmalı”
Erbaş, esnafın her zaman fedakârlık gösterdiğini hatırlatarak,
“Af ve yapılandırmalar bazen gereklidir ancak çok sık yapılması disiplinsizliğe yol açıyor. Her ay düzenli vergi ödeyen esnaf ile af bekleyenler birbirinden ayrılmalı. Düzenli ödeyen esnafa vergi ve prim indirimi gibi teşvikler uygulanmalı”
dedi.
"Belediyelerde İsraf Önlenmeli"
“Belediyelerde İsraf Önlenmeli”
Belediyelerdeki harcama ve istihdam uygulamalarına da değinen Erbaş,
“Belediyeler adeta özel sektörün rakibi hâline geldi. Belediye iştirakleri kendi arka bahçeleri gibi kullanılıyor, seçim öncesi toplu işe alımlar yapılıyor. Bu durumun önüne geçmek için disiplin sağlanmalı
” diye konuştu. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda doğrudan alımlara yönelik düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
Erbaş,
“İsrafı sadece vatandaştan bekleyemeyiz. Kamu kurumları ve belediyeler de ciddi şekilde denetlenmeli”
diyerek sözlerini tamamladı.
