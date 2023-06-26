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Ekonomi

Tüm zamanların rekoru: İstanbul Havalimanı günlük yolcu sayısında 250 binin üzerine çıktı

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk devam ediyor. Havalimanında dün gerçekleşen bin 593 uçuşta toplam 252 bin 364 yolcu seyahat ederken; Türk sivil havacılık tarihinde günlük yolcu sayısında yeni bir ilke imza atılarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

11:27 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla  Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.

11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla  Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla 'günlük yolcu sayısında' yeni bir rekora ulaştı.


252 bin yolcu kullandı



İstanbul Havalimanı'nda dün toplam bin 593 uçuş yapılırken, 252 bin 364 yolcuya da ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan havalimanında, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı.


Ramazan Bayramı'nın son günü 23 Nisan'da günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

Şampiyonlar Ligi Finalinde Avrupa'nın günlük uçuş rekoru kırılmıştı



Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre; Eylül 2019'da, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam bin 624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı. 11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla  Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı. Böylece, Frankfurt Havalimanı'nın rekorunu kıran İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş ve kalkış sayısına ulaşmıştı.


#İstanbul Havalimanı
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#Kurban Bayramı
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