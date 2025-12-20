TÜMOSAN imzası denizde: ULAQ’ta yerli marin motorla tarihi gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen “Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni”, Türk savunma sanayii açısından kritik bir eşiğe sahne oldu. Törende, TÜMOSAN’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği marin motorlar da öne çıktı.

TÜMOSAN, deniz platformları için stratejik öneme sahip bu günde, 2022 yılında Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması sonrası teslimatına başlanan yerli marin motorlarıyla törende yer aldı. Bu motorların bir benzeri, ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’na entegre edilmiş durumda.

TÜMOSAN imzalı yerli marin motor TÜBİTAK testlerini geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın projesi olarak yürütülen ULAQ çalışmaları, ARES Tersanesi ana yükleniciliğinde ilerlerken, TÜMOSAN tarafından geliştirilen marin motor TÜBİTAK testlerinden başarıyla geçti. Motor, entegrasyonun ardından uzun süre deniz testlerine tabi tutuldu ve operasyonel yeterliliğini sahada kanıtladı.

Süreç yalnızca bir ürün teslimi değil, yerli ve milli savunma sanayii vizyonunun somut bir göstergesi. ARES Tersanesi’nin yapıcı yaklaşımı ve kurumlar arası iş birliği sayesinde, Silahlı İnsansız Deniz Aracı gibi kritik teknolojilerde tamamen yerli çözümlerin mümkün olduğu bir kez daha ortaya konuldu.

ULAQ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunulacak

Resmi kabulleri Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tamamlanan ULAQ, kısa süre içinde birliğine teslim edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Yerli marin motoruyla güçlenen ULAQ, denizlerde Mehmetçiğin hizmetinde görev yapacak.















