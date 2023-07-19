TÜMOSAN Tataristan yolunda

Türkiye’nin köklü traktör üreticisi TÜMOSAN, yurt dışından da ilgi görüyor. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, TÜMOSAN’ın Konya’daki üretim tesislerini ziyaret etti. Konuk Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov’a ziyarette Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan eşlik etti. Şirketin bağlı bulunduğu Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun tarafından karşılanan Minnihanov, üretim bandını ve traktör modellerini yakından gözlemledi.

DİREKSİYONA GEÇİP SÜRÜŞ YAPTI

Tesis ve burada üretilen araçlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Minnihanov’a brifing verildi. Cumhurbaşkanı Minnihanov, montaj hattından motor üretimine, test merkezinden lojistik merkezine kadar fabrikanın birçok alanını yakından inceledi. Minnihanov’a traktörlerin yanısıra TÜMOSAN tesislerinde üretilen zırhlı kara aracı “PUSAT” hakkında bilgi verildi. İncelemelerinin ardından Minnihanov, TÜMOSAN 8110 model traktörün direksiyonu başına geçti bir süre test sürüşü yaptı.

DİSTRİBÜTÖRLÜK İÇİN TAM DESTEK

TÜMOSAN’ın Tataristan pazarına girişi için davette bulunan Minnihanov, Tataristan bölgesinde açılacak distribütörlüklere tam destek vereceklerini ifade etti. Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşlarının başında gelen TÜMOSAN’ın Konya’daki dizel motor ve traktör fabrikası, 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. 93 bin metrekarelik kapalı alan sahip fabrika; üç vardiyada 75 bin adet dizel motor ve 45 bin adet traktör üretim kapasitesine sahip bulunuyor. TÜMOSAN marka dizel motor ve traktör, zirai ekipman, dizel ve elektrikli forkliftler, Türkiye ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.







