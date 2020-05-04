Tunceli istihdamda atağa geçti: Son sıralardan ilk beşe girdi

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ile kentte istihdamın arttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"3 yıl önce 81 il arasında son sırada olan Tunceli istihdamda şu an ilk 5’te. kadın ve engelli istihdamında da ilk sırada. Dünyada ve Türkiye’de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olduğu şu günlerde gençlere evlerinde iş imkanı sağlandı. 3.500'den fazla müşteri temsilcisiyle dünya devi markalara ve Türkiye'nin önde gelen kurumlarına Çağrı Merkezi Hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunan bir firma ilimizde 32 Tuncelili genci evlerinde işe başlattı."
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel ise şunları kaydetti: HUZUR ŞEHRİ HALİNE GELDİ "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Huzur iklimi olunca istihdama yönelik projelerimizi de gerçekleştirmiş olduk. Açtığımız üç tekstil fabrikası ve bir çok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve aş vermiştik. Şimdi de organize sanayi bölgesinde (OSB) hayırsever iş insanımız Osman Bakırcı'ya çağrı merkezi yaptırdık. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Arvato CRM firması yetkililerini Tunceli’ye davet ederek görüştük. OSB’de yer alan tam donanımlı çağrı merkezimizi beğendiler. Orada 200 gencimizin işe başlayacağı zaman koronavirüs salgını ülkemizde de görülünce, gençlerimize şu an evlerinde bu imkan sağlanmış oldu ve 32 gencimiz işe başladı. İnşallah bu sayı 200 gencimize kadar çıkacak. Hayırlı olsun." Sonel, işe giren gençlerin mutluluğunun kendilerine yettiğini belirterek, "Bu süreçte emeği geçenlerden de Allah razı olsun." ifadesini kullandı. TEDBİRLER UYGULANIYOR
Vatandaşları Kovid-19'a karşı da uyaran Sonel, "Tunceli'de koronavirüs tedbirlerini kararlı şekilde uyguluyoruz. Evlerimizde kalalım, sosyal mesafemize dikkat edelim. Bu koronavirüs salgınının üstesinden devletimiz ve milletimiz olarak beraberce geleceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
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Nisan ayıda üretime başlayan Renault, Mercedes-Benz Türk, Honda Türkiye, Karsan Otomotiv, Anadolu Isuzu, TürkTraktör ve Goodyear'dan sonra çok sayıda şirket Mayıs ayında kapılarını bir bir açmaya başlıyor.
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren faaliyetleri durdurulan Çerkezköy'deki fabrikasında üretime bugün itibarıyla tekrar başlandığını duyurdu.
Açıklamada, 24 Nisan'da yapılan duyuruda, 27 Nisan'dan itibaren üretime kademeli olarak başlanacağının ve 4 Mayıs itibarıyla da işletmenin tamamen faaliyete geçeceğinin öngörüldüğü anımsatılarak, Şirketimiz planlandığı gibi bugün tamamen faaliyete geçmiştir. denildi. Şirketin Çerkezköy'deki fabrikasında, koronavirüs salgını kapsamında hem çalışanların ve ailelerinin hem de toplum sağlığının korunması amacıyla 1 Nisan'dan itibaren faaliyetler durdurulmuştu.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçen hafta yeniden üretime ara veren Döktaş fabrikası yeniden üretime başladı.
Korona Virüs salgını önlemleri kapsamında Orhangazi’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Döktaş fabrikası, çeşitli aralıklarla üretime ara vermişti. Son olarak geçen hafta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yeniden üretime ara verme kararı alan Döktaş fabrikası bugün gece vardiyası ile birlikte yeniden üretime başladı.
Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin Rusya'daki bağlı ortaklığı Ruscam Glass Packaging Holding'e ait yıllık 70 bin ton kapasiteli Pokrov fabrikası faaliyete geçti.
Açıklamada, Rusya'daki bağlı ortaklığımız Ruscam Glass Packaging Holding'e ait Pokrov fabrikasının yıllık 70 bin ton kapasiteli fırını ateşlenmiştir. Yatırım tutarı 15 milyon dolardır. ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs nedeniyle 4 Mayıs'a kadar üretime ara veren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ aldığı yeni kararla üretim arasını 11 Mayıs 2020'ye kadar uzattı.
Ford, 4 Mayıs’tan itibaren ana kıta Avrupa araç ve motor tesislerinin çoğunda ilk üretime yeniden başlayacak .
Toyota İngiltere, Türkiye ve Çekya'daki tesislerinde bugün itibariyle üretime başlıyor.
Nissan, 4 Mayıs’ta Barselona’daki fabrikasında ve Haziran başında İngiltere’nin Sunderland’daki fabrikasında üretime yeniden başlayacak.
Otomobil sanayi faaliyetlerin “kademeli ve güvenli tekrar başlatılması” için bir takvim hazırlayan PSA; Peugeot, Citroen ve DS araçları üreten tesislerin yanı sıra Opel’in Almanya ve Polonya’daki fabrikaları ve İngiltere’deki Vauxhall tesislerini şu an kapalı tutuyor. PSA Slovakya’da 7 Mayıs’ta planlarında bir güncelleme yapacağını açıkladı. Otomobil üreticisinin Peugeot ve Citroen modelleri üreten Trnava fabrikası 19 Mart’ta üretimi askıya almıştı.
Bentley, 11 Mayıs’tan itibaren İngiltere’nin Crewe kentindeki fabrikasında aşamalı bir geri dönüş planlıyor. Bugatti, üretimini 20 Mart’ta Fransa’nın Molsheim kentindeki fabrikasında askıya aldı. Tesisin ne zaman tekrar açılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Lamborghini, 4 Mayıs’ta üretimi yeniden başlatacak. Porsche, 4 Mayıs’ta Almanya’nın Zuffenhausen ve Leipzig’deki iki fabrikasında üretime yavaş yavaş devam edecek. Seat, 27 Nisan’da İspanyol otomobil ve komponent tesislerinde üretimini kademeli olarak yeniden başlattı. Skoda 27 Nisan’da üç Çek tesisinde üretime yeniden başladı. Volksweagen 23 Nisan’da Zwickau’da pille çalışan ID3 hatchback üretimini yeniden başlattı. Otomobil üreticisinin Bratislava’daki fabrikası da aynı gün yeniden açıldı. Volkswagen’nin Almanya ve Portekiz, İspanya, Rusya’daki diğer tesisleri 27 Nisan’dan itibaren haftada üretime yeniden başlamıştı. Mayıs ayına kadar Güney Afrika, Arjantin, Brezilya ve Meksika’da üretime tekrar başlanacak. Volkswagen 3 Mayıs’ta yeniden başlayacak olan ABD montaj tesisinde üretimin devam etmesini süresiz olarak geciktiriyor .
Volvo ABD’nin Güney Carolina’daki fabrikasını 11 Mayıs’ta tekrar açmayı planlanıyor. Volvo, geçtiğimiz ay Çin’deki dört fabrikasını yeniden açmıştı.
Jaguar Land Rover’ın İngiltere Solihull ve Slovakya Nitra’daki fabrikaları 18 Mayıs’ta üretime başlayacak. Sözleşmeli üreticisi Magna Steyr, JLR’nin İngiltere’nin Wolverhampton’daki motor fabrikasında olduğu gibi Avusturya’nın Graz kentinde de üretime yeniden başlayacak. Otomobil üreticisi, üretimin diğer tesislerde ne zaman başlatılacağını önümüzdeki süreçte açıklayacağını söyledi.
Ferrari, 4 Mayıs’ta Maranello ve Modena tesislerinde kademeli olarak yeniden faaliyete geçecek ve 8 Mayıs’ta tam üretime geri dönecek.
Unterterkheim, Berlin, Hamburg, Sindelfingen ve Bremen’deki Mercedes-Benz otomobil fabrikaları üretime yeniden başladı. Mercedes’in Rastatt’taki fabrikası 4 Mayıs’ta kademeli olarak yeniden başlayacak.
Dacia, montaj da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerini 4 Mayıs’ta yeniden başlatması bekleniyor.
BMW, 4 Mayıs’ta İngiltere’nin Goodwood kentindeki fabrikasında Rolls-Royce otomobillerini yeniden üretmeye başlayacak. Aynı gün Spartanburg’daki ABD fabrikasında üretime devam etmeyi hedefliyor. Şirket, Almanya’nın Dingolfing kentinde ve Meksika’nın San Luis Potosi kentindeki üretimini 11 Mayıs’ta yeniden başlatmayı planlıyor. Münih, Leipzig ve Regensburg’daki Alman tesisleri ve şirketin Oxford, İngiltere’de Mini otomobil üreten fabrikası 18 Mayıs’tan sonra açılacak.
Aston Martin , 5 Mayıs’ta şirketin St. Athan Galler’deki yeni fabrikasında DBX SUV’sinin üretimine yeniden başlamayı planlıyor. Spor otomobil üretimi daha sonra Gaydon İngiltere’deki ana tesisinde yeniden başlayacak. Aston Martin, Gaydon’ın yeniden başlatılması için bir tarih belirlemedi.
Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı. Yaklaşık 7 bin işçi, alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte işbaşı yaptı.
Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere otobüs fabrikası da 20 Nisan'da üretime başladı.
Mercedes'in Aksaray kamyon fabrikasında da üretim 24 Nisan'da başladı.
Karsan Otomotiv, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla üretime başladı.
TürkTraktör Ankara ve Erenler fabrikalarında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime başladı.
Anadolu Isuzu gerekli tedbirleri alarak üretime start verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya alan Honda Türkiye de gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da yeniden üretime başladı.
Hyundai Assan da İzmit'teki fabrikasında üretim faaliyetlerine 20 Nisan'da başladı.
Goodyear İzmit fabrikasında 20 Nisan gününden itibaren üretime tekrar başladı.
MAN Türkiye'de üretime başlandığını duyurdu.
Mayıs ayı üretim ayı olacak: Dev şirketler kapılarını açıyor
Koronavirüs nedeniyle bir aydan fazladır üretimlerine ara veren dev şirketler salgında belli bir aşama kaydedildikten sonra gerekli tedbirleri alarak üretime yeniden başlıyor.