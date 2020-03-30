Ekonomi Örnek iş adamı Çalışanlarını 1 Mayısa kadar ücretli izne çıkardı
İŞ DÜNYASI

Tunceli’de iş adamı 85 çalışanını 1 Mayıs’a kadar ücretli izine ayırdı

Örnek iş adamı: Çalışanlarını 1 Mayıs'a kadar ücretli izne çıkardı

Tunceli'de bir iş adamı, korona virüs tedbirleri kapsamında 85 çalışanını 1 Mayıs'a kadar ücretli izine ayırırken, 200 ihtiyaç sahibine de valilik koordinesine destek vereceği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
İş adamı Erdal Güntaş
İş adamı Erdal Güntaş

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs, her şehirde olduğu gibi Tunceli'de de tedbirler en üst seviyede tutuluyor.

Devletin tüm kurumları olduğu gibi özel sektörde çalışanlar için de tedbir alınıyor.

Bu kapsamda hazır beton firması sahibi iş adamı Erdal Güntaş'da örnek bir adım attı. Güntaş, çalışanlarının sağlığı için 85 çalışanını 1 Mayıs tarihine kadar ücretli izine ayırdı.

Ayrıca Güntaş'ın evlerinden çıkması kısıtlanan 200 aileye, kentte valilik koordinesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" üzerinden destek sağlayacağı öğrenildi.

Vergi ve ceza ödemelerine koronavirüs düzenlemesi: Kredi kartıyla ödenebilecek
EKONOMİ
Vergi ve ceza ödemelerine koronavirüs düzenlemesi: Kredi kartıyla ödenebilecek

İnsansız Hava Aracı ve pilot sayısında rekor artış
EKONOMİ
İnsansız Hava Aracı ve pilot sayısında rekor artış
Abone Ol Google News
Bugünden itibaren başladı

Bugünden itibaren başladı
Kredi kartıyla ödenebilecek

Kredi kartıyla ödenebilecek

​Vergi ve ceza ödemelerine yeni düzenleme.
İtalyadan ABye ültimatom gibi çıkış

İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

Avrupa Birliği eğer bu krizin üstesinden gelemezse....
İran'da<br>1 Nisan alarmı

İran'da
1 Nisan alarmı

Halk sabahın erken saatlerinde yollara düşecek.
Kritik koronavirüs raporu

Kritik koronavirüs raporu

​Rusya'dan korkutan açıklama: Gençler de dikkat etsin
Kısa çalışma<br>ödeneği devrede

Kısa çalışma
ödeneği devrede

Salgından etkilenen tüm işletmeler başvurabiliyor.
Ligler ne zaman <br>başlayacak?

Ligler ne zaman
başlayacak?

​Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig ve play-off açıklaması.
Resmi teklif yok

Resmi teklif yok

​Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Bravo teyzeler

Bravo teyzeler

Sorumsuzca parti yapan gençleri utandıracak görüntü.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

​II. Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor, 50 şehri birbirine bağlıyor...
En üst düzey<br>isim öldürüldü

En üst düzey
isim öldürüldü

TSK ve MİT'ten Kandil'e nefes kesen operasyon.
Benzin iniyor<br>motorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Enfekte her hastaya<br>yatış verilmiyor

Enfekte her hastaya
yatış verilmiyor

​Hastaların yüzde 80'inde hafif semptomlar var.
'Korona partisi!''

'Korona partisi!''

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
Süper Lig'de <br>koronavirüs ayrılığı

Süper Lig'de
koronavirüs ayrılığı

Konyasporlu futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
500 milyara çıktı

500 milyara çıktı

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.