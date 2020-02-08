Ekonomi Turist olarak gelip ev alıp dönüyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turist olarak gelip ev alıp dönüyorlar

Türkiye’ye gelen turistlerin yeni cazibesi gayrimenkul olmayı sürdürüyor. Bu trendin önemine dikkat çeken MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, “İranlılar turist olarak geliyor, ev alıp iş kuruyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Yabancıların Türkiye’ye ilgisi artarak devam ediyor. Türk ekonomisinin güçlü şekilde toparlanma sinyalleri vermesi de artan talepte etkili. Ülkeye turist olarak gelen yabancıların sadece turistik gezi yapmadığı ve iş imkanlarının da araştırıldığını belirten uzmanlar, gayrimenkul alımlarının da turistler arasında yeni bir trend olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz “İranlılar Türkiye’ye turist olarak geliyor, ev alıp gidiyor. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 3 bin 652, 2019 yılında ise 5 bin 423 İranlı Türkiye’de ev aldı. Ev alımındaki bu artışın temel nedeni turist olarak gelen İranlıların Türkiye’de yatırım yapmaya ve sürekli ikamet etmeye yönelik planlar içerisine girmesi” ifadelerini kullandı.

Fatih Çayabatmaz

İŞ KURUYORLAR

VIPTurkishPass markası ile Türkiye’de yabancılara vatandaşlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Esen de şirket kurarak Türkiye’de iş yapamaya karar veren çok sayıda İranlı olduğunu söyledi.

AMBARGODAN KAÇIŞ VAR

Esen, “İranlılar son dönemde Türkiye’ye hem ziyaret hem ticaret hem de vatandaşlık için geliyor. Türkiye’den konut alımında Iraklılardan sonra ikinci sıraya, Türk vatandaşlığına başvuruda ise ilk sıraya yerleşen İranlılar 2019 yılı boyunca Türkiye’de şirket açarak doğrudan sermaye yatırımı yapan yabancılar arasında da kurulan şirket sayısı açısından birinci sıraya yerleşmişti. Son dört yıldır düzenli bir artış gösteren Türkiye’ye yönelik İranlı yatırımcı ilgisinde 2018 yılında başlayan ABD ambargoları sonrasında ciddi bir hızlanma kayda geçmişti” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son yayımlanan istatistiklerine göre de İranlılar, Türkiye’ye en fazla gelen yabancılar arasında beşinci sırada bulunuyor.

Ekonomiye katkısı yüksek

  • 2020 yılında gerek kara yoluyla gerekse de hava yoluyla gelen İranlı turist sayısının 3 milyona ulaşması da bekleniyor. Esen, “İran Merkez Bankası’nın verilerine göre 300 bin İranlı birikimlerini likit yatırım araçlarına dönüştürmüş, gidecek yer arıyor. Türkiye bu kişiler için en akılcı liman. Eğer Türkiye, yabancı yatırımcı çekme politikalarını aynen sürdürürse İran’dan gelecek sermaye ülkemizin dış sermaye ihtiyacına hatırı sayılır bir katkı sunacak. Gelen İranlı turist sayısındaki toparlanma ekonomimiz için önemli bir haber” değerlendirmesini yaptı.

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