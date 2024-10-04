Turiste ‘Burada dur' diyecekler

Turizm Yüzyılı Projesi'nin başlangıç noktası olan Burdur’a yerli ve yabancı ziyaretçileri çekmek amacıyla eylem planı hazırlandı. Çalışma kapsamında ilk etapta dünyanın en önemli jeolojik mirasları arasındaki Salda Gölü'nde sıcak hava balon turizmi hayata geçirildi. Adını Türkmen boylarının kullandığı, ’Burada dur' cümlesinden alan Burdur’u Erzincan, Isparta ve Elazığ gibi iller takip edecek.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB), turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması amacıyla hayata geçirdiği “Turizm Yüzyılı” projesinde ilk adım atıldı. Projenin başlangıç noktası seçilen Burdur için eylem planı hazırlandı. Dünyanın en önemli jeolojik mirasları arasında gösterilen Salda Gölü'nde sıcak hava balon turizminin hayata geçirilmesi de Burdur'un kapasitesini daha da güçlendirecek çalışmalar arasında başı çekti.
BÜYÜK POTANSİYEL VAR
Adını Türkmen boylarının kullandığı 'Burada dur' cümlesinden alan Burdur’dan sonra sırada Erzincan, Isparta ve Elazığ gibi iller olacak. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Her şehir aslında birer destinasyon. 4-5 şehre sıkışan turizmi yaymak istiyoruz. Projemizin başlangıç şehri Burdur geçip gidilen değil konaklanan il olmalı” değerledirmesinde bulundu.
SPOR TURİZMİNE TALEP ÇOK
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, spor turizmi ve kamp merkez olma yolunda ilerlediklerini belirterek, üniversiteye ait uygulama otellerinin futbol takımlarının talepleri nedeniyle yazın yetmediğini söyledi. DEİK Başkanı Nail Olpak ise “Yatak kapasitesi artırılmalı. Fiziki altyapı sağlanmalı. Bunun için de görev kanaat önderlerine düşüyor” diye konuştu.
Salda’da balon turizmi için Antalya’dan günübirlik tur
- Toplantıda eylem planı kapsamında öneriler de dile getirildi. Turistin Burdur’dan geçip Pamukkale’ye gittiğine dikkat çekildi. Burdur’un içinden turist geçen değil içinde turist gezen il haline gelmesi için Antalya’dan günübirlik turlar düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Salda Gölü’nde balon turizmi için de adım atılması istenirken Teke yöresi kültürünün de mutlaka tanıtılması gerektiğine değinildi. Toplantıda sanatçı Sümer Ezgü, Burdur turizmi için önerilerini sıralarken, turiste Yörük kültürünün mutlaka tanıtılmasının önemli olduğunu kaydetti. Ezgü, “Aspendos’taki etkinlikte Alman’a Mozart dinletiyoruz. Oysa o Alman ‘bize özenmeyin’ diyor. Böyle garip durumdayız. Mehmet Akif Ersoy’un kentinde Mehmet Aktif Ersoy’un ruhu yok” dedi.