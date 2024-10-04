Turiste ‘Burada dur' diyecekler

Toplantıda eylem planı kapsamında öneriler de dile getirildi. Turistin Burdur’dan geçip Pamukkale’ye gittiğine dikkat çekildi. Burdur’un içinden turist geçen değil içinde turist gezen il haline gelmesi için Antalya’dan günübirlik turlar düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Salda Gölü’nde balon turizmi için de adım atılması istenirken Teke yöresi kültürünün de mutlaka tanıtılması gerektiğine değinildi. Toplantıda sanatçı Sümer Ezgü, Burdur turizmi için önerilerini sıralarken, turiste Yörük kültürünün mutlaka tanıtılmasının önemli olduğunu kaydetti. Ezgü, “Aspendos’taki etkinlikte Alman’a Mozart dinletiyoruz. Oysa o Alman ‘bize özenmeyin’ diyor. Böyle garip durumdayız. Mehmet Akif Ersoy’un kentinde Mehmet Aktif Ersoy’un ruhu yok” dedi.