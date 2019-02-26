Ekonomi Turistlere alternatif Doğu Ekspresi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turistlere alternatif Doğu Ekspresi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi güzergahında alternatif bir “turizm treni” oluşturacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ’nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi’yle Erzurum’dan Kars’a yolculuk yaptı. Doğu Ekspresi’nin biletlerinin yok sattığını ve karaborsaya düştüğünü ifade eden Ersoy, trenin aylar öncesinden dolduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile konuşarak bu güzergahta alternatif bir turizm treni oluşturma konusunda çalışma yapacağını ve alternatif tren koyacağını bildirerek, şunları ifade etti:

Mehmet Nuri Ersoy

ULUSLARARASI BİR TURİZM DESTİNASYONU

  • “Doğu Ekspresi turizm treni olmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım. Bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir.”


Doğu Ekspresi ile Anadaolu'yu geziyoruz
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Doğu Ekspresi ile Anadaolu'yu geziyoruz

Bir tren geldi tüm ilin hayatı değişti
OYNAT 00:59
Bir tren geldi tüm ilin hayatı değişti
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor.


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