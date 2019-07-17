Turizm Ajansı lig atlatacak

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek, ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının payı ve hizmet kalitesinin artırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Sektör temsilcileri, çalışmanın ülke turizmini Tunus-Mısır liginden İspanya-Yunanistan ligine taşıyarak, alanda faaliyet gösteren işletmelere büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Türkiye’de 10 bine yakın konaklama hizmeti veren tesis bulunuyor. Bunların yüzde 90’ından fazlası KOBİ statüsünde. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak. Yönetim, İcra ve Danışma kullarından oluşacak, ajansın karar organı yönetim kurulu olacak.

Mehmet İşler

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Kurul toplam 15 üyeden oluşacak, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek. Kurulan ajansın Türk turizmi açısından yeni devrim olduğuna işaret eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Bundan sonraki süreç için Türk turizminin geleceğini şekillendirecek yeni bir yasa sunuldu” değerlendirmesinde bulundu. Bu yasa gereği 300 milyon dolarlık yeni bir kaynak oluşturulacağına dikkat çeken İşler, “Bu kaynak bizi Tunus-Mısır liginden İspanya-Yunanistan ligine geçmemizi sağlayacak. Türkiye’nin bir ivmeye ihtiyacı vardı. Bu ivme son derece faydalı olacak” diye konuştu.

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YÜZDE 70’İ TANITIM ÇALIŞMALARINA

Bu kapsamda bakanlık ve belediye belgeli tesislerden yüzde 1’lik net gelirden pay alınacağını ifade eden İşler, “Kaynağın yüzde 70’i tanıtıma yüzde 30 ise turizm geliştirme projelerine harcanacak. Toplanan gelirle ajans tanıtım yapacak. Örneğin Göbeklitepe’de şu anda bir otel yok. Bir yatırımcı gelip buraya bir otel yapmak isterse, teşvik edilecek” ifadelerini kullandı.

ALANIN ÖZEL SEKTÖR ELİNE GEÇMESİ İÇİN BİR İŞARET

Sektörün çalışmayı desteklediğini kaydeden İşler, şunları söyledi: “Bu paranın özel sektöre ayrılması son derece olumlu. Proje devlet-özel sektör iş birliği modeli olarak karşımıza çıkacak. Bundan sonra sektörün örgütlemesini sağlayabiliriz. Bu devlet ve özel sektörün ortak bir kararla harcama yapabileceği bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma devletleşen alanın yavaş yavaş özel sektör eline geçmesinin de bir işaretidir.”