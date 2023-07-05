Turizm çamaşırhane sayısını patlattı

Bu yıl 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir hedefleyen turizmdeki hareketlilik yan sektörleri de besliyor. Otellerin doluluk oranının artmasıyla, tesislerin çarşaflarını yıkayan çamaşırhaneler 24 saate varan mesailer yapıyor. Mahallemizden aşina olduğumuz ufak dükkanların yerini şimdilerde fabrikayı andıran şirketler alırken, ev tipi çamaşır makineleri ise 50 kilogram kapasitelilerle yer değiştirmiş durumda. Bazı firmalar ölçeklerini büyüterek 250 kilogramlık dev makinelerde yüzlerce otele hizmet veriyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya gibi önemli destinasyonlar irili ufaklı temizlik işletmeleriyle dolu.





GÜNLÜK 50 TONLUK YIKAMA HİZMETİ

Onlarca otele hizmet veren büyük şirketlerde yıllık milyonlarca liralık ciro mümkün iken, 1 makine çamaşırın 50 liradan başladığı küçük yerlerde kazanç yüz binlerce lirayı bulabiliyor. Bazı firmalar kilo hesabı ile yıkama yapabiliyor. Turizmin 12 aya yayılmasıyla birlikte çamaşırhane açıp işletme fikri küçük yatırımcıyı cezbederken, özellikle yaz aylarındaki gelirler bu alandaki iştahı daha da artırıyor. Otellere ciddi maliyet avantajı sağlayan havlu, çarşaf gibi ürünlerin temizliğinde dış kaynak kullanımı, cirosu milyonlarca doları bulan yıkama hizmetleri sektörünü besliyor. Kazan-kazan anlayışının geçerli olduğu piyasada büyük tesislerde günlük 50 ton kadar çamaşır temizlendiği belirtiliyor.





OTELLER VE SPOR SALONLARI İLK SIRADA

Bir çamaşırhane 20 kadar yerle anlaşabiliyor. Oteller isimlerini önceden çarşaf veya havlunun kenarına yazıp, kapıya gelen kişilere teslim ediyor. Sonrasında birkaç tesisin kirlileri dev makinelerde toplu yıkanıyor. Buharlı kazanlar gibi teknolojilerle maksimum hijyen sağlanıyor. Fiyatlar, kapasite ve miktara göre değişiyor, ne kadar fazla çamaşır teslim edilirse yıkama maliyeti düşüyor. Turistik mekanlar da personel, deterjan, enerji ve makine maliyetlerinden tasarruf ediyor.





Jetonlu makineler İstanbul’un dört bir yanında

İşler öyle bir hale gelmiş ki, Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz kendi çamaşırınızı yıkayabileceğiniz 7/24 açık çamaşırhaneler de İstanbul’da yaygınlaşıyor. Jetonla çalışan bu tesislerdeki ücretlendirme 50 liradan başlıyor. Kurutma, ütü gibi hizmetlere de ek ücretler ödemek durumundasınız. Turistlerin, yabancı çalışanların ve öğrencilerin artmasıyla bir ihtiyaç haline gelen çamaşırhanelerin sayısı her geçen gün artıyor. Piyasa ortalamasına baktığımızda 1 makine çamaşır ve kurutma 200 liraya mal oluyor.





300 bin lirayı bulan kurulum maliyeti

Önceleri öğrenciler ve bireysel turistlerden talep gelirken son yıllarda oteller de çamaşırhanelere yöneldi. İstanbul Şişli’deki Yıldız Çamaşır Hizmetleri Görevlisi Haldun Yıldız, artan turist sayısıyla beraber vardiyalarını 3’e çıkardıklarını söyledi. Bazı günler 24 saati bulan yıkamalardan bahseden Yıldız, “15 butik otel ve 2 spor salonuyla anlaşmamız var. Makinelerin dinlenme payını düşünerek kii zaman sabaha kadar çalışıyoruz. Yaz aylarında ciromuz yüzde 200’e yakın artıyor” dedi. Sektörün yeni işletmelerle canlandığını söyleyen Atik Çamaşırhane yetkilisi, mahalle arasındaki küçük bir çamaşırhanenin 300 bin lira maliyetle açılabileceğini belirtiyor.



