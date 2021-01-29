Ekonomi Turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı 2020de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı: 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı: 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Geçen yıl, turizmden elde edilen gelir 2019'a göre yüzde 65 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar oldu. En fazla misafir Rusya'dan gelirken Rusya'yı Bulgaristan ve Almanya takip etti.

Haber Merkezi AA
Ayasofya Cami
Ayasofya Cami

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.

  • Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

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EN FAZLA MİSAFİR RUSYA'DAN GELDİ

En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizm çöküşte: Tatil beldeleri sinek avlıyor
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Türkiye'ye 2016-2020 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

  • Yıllar Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri
  • 2016 30 milyon 906 bin 680 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar
  • 2017 37 milyon 969 bin 824 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar
  • 2018 46 milyon 112 bin 592 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar
  • 2019 51 milyon 747 bin 199 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar
  • 2020 15 milyon 963 bin 997 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar

İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik
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Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, turizmin başkenti Antalya'ya geldi.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.
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Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
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Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi.
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Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.
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Havalimanından ayrılan Rus turistler, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye. ifadesini kullandı.
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İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen ve normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlayan uçuşlar kapsamında beklenen ilk Rus kafilesi Antalya'ya geldi. 519 kişilik ilk kafile maske takarak uçaktan inerek kalacakları otellere doğru yol alırken, Rus turistler Türkiye'yi çok özlediklerini de ifade etti.


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