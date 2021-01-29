Turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı: 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.

Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

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EN FAZLA MİSAFİR RUSYA'DAN GELDİ

En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

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Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

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Türkiye'ye 2016-2020 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

Yıllar Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri

2016 30 milyon 906 bin 680 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar

2017 37 milyon 969 bin 824 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar

2018 46 milyon 112 bin 592 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar

2019 51 milyon 747 bin 199 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar

2020 15 milyon 963 bin 997 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar