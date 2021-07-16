Türkiye’ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, turizm sınır istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 5 ayında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILA GÖRE 1 MİLYONLUK DÜŞÜŞ VAR

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 506 bin 631 iken, 2020 yılının toplamında ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 15 milyon 971 bin 201 olduğu kaydedildi.

EKONOMİ Turizmde yüzler gülüyor: İki ülkeden 8 milyona yakın turist gelecek

Geçmiş yıllar ile kıyasladığında ülkemize gelen ziyaretçi sayılarında büyük düşüş yaşandığı gözlenirken, bu rakam 2019 yılında 51 milyon 747 bin 199, 2018 yılında ise 46 milyon 112 bin 592 olarak belirlendi. Sadece 2021 mayıs ayı olarak baktığımızda ise gelen ziyaretçilerin geçen yılın aynı dönemine oranla artmaya başladığı gözlendi.

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