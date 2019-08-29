10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Özellikle 2019 yılı içerisinde peş peşe tarihi rekorlar ile gündeme gelen turizm sektöründe yılın ilk 8 ayında gün, ay ve dönemsel bazda olmak üzere 10 rekor birden kırıldı. Son olarak Antalya'ya 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırılması, sektörde büyük sevinçle karşılandı.

Geçtiğimiz yıla göre turist sayısındaki yüzde 17'lik yukarı yönlü ivme gelirlerde de ortalama yüzde 10'a yakın artış sağladı.

Tarihi rekorlar 2019 yılı için öngörülen 50 milyonluk turist hedefini de revize ettirdi. Yıl sonunda 52 milyonu aşması beklenen turist sayısının yanı sıra gelir hedefi olan 35 milyar doların da aşılması bekleniyor.

Sektörün 2023'e kadar öngördüğü yeni hedefi ise 70 milyon turist, 70 milyar dolar ise turizm geliri.

33 ADIM ATILACAK

Turizmde yakalanan bu tarihi başarıyı daha da yukarılara taşımak ve sektörün sorunlarını çözerek ihtiyaçlarını karşılamak için hükümet harekete geçiyor.

Hazırlanan plana göre 4 yıl içerisinde sektöre yönelik 33 adım birden atılacak.

Plan kapsamında turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesi ile konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

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SEFER SAYILARI ARTIRILACAK

Ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, İngiltere, Bulgaritan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Irak ve Hollanda'dan turist çeken Türkiye yelpazesini daha da genişletecek. Özellikle başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden turist çekebilmek için tarifeli uçuş seferleri arttırılacak.

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Son olarak Çin'in en büyük havayolu firması China Southern ve Hainan Türkiye'ye seferlere başlamıştı.

China Southern, 2018 Aralık ayında Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başladı.

TURİZM AJANSI GÖREVE BAŞLADI

Plan kapsamında yer alan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ise geçtiğimiz günlerde kurularak resmen göreve başladı. Turizmin tanıtımı ve yatırımların artırılması için özel sektörün finansman temininde ve karar süreçlerinde hızlı hareket edilmesini sağlayacak ajans, yurt dışında algı ve imaj araştırmaları yapılarak bu kapsamda yönetim planları da hazırlayacak.

300 BİN İLAVE YATAK

Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşanan uçak krizine benzer durumların sektörü etkilememesi için de olası senaryolara göre risk ve kriz yönetim planları oluşturulacak. 70 milyon turist hedefi kapsamında artan turist sayısını karşılamak üzere ise, yatırım sürecindeki 212 bin yatağa ilaveten plan döneminde yatak kapasitesi 300 bin adet arttırılacak.

8 ALAN İÇİN ÇALIŞMA

Klasik turizm alanlarının yanı sıra, gastronomi, golf, sağlık, kruvaziyer, düğün, inanç, kongre ve alışveriş gibi daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarlar tespit edilecek ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ilişkin çalışmalar da yürütülecek. Bu çalışma ile otellerdeki konaklama süreleri arttırılacak ve turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlanacak. Yine aynı hedef doğrultusunda turizm çeşitliliği sunan, bütüncül planlanmış turizm kentleri de hayata geçirilecek.

İstanbul'a yapılacak kruvaziyer limanlar ile her yıl ortalama 800 bin turistin gelmesi hedefleniyor.

İSTANBUL'A YENİ LİMAN

Turizm yatırımları tarafında da tüm engeller kaldırılacak. Büyük ölçekli turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmaları yapılacak. Kamu Özel İşbirliği modeli ile yat limanları yapılarak, yat bağlama kapasitesinde 4 bin 500 yatlık artış gerçekleştirilecek. İstanbul’u kruvaziyer seyahatin başlangıç - bitiş noktası yapmak amacıyla ise yeni bir kruvaziyer liman yapılacak.

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ÇOK SAYIDA İLE TURİSTİK TREN SEFERİ

Son yıllarda Ankara-Kars arasında sefer yapan ve biletleri çıktığı gün tükenen Doğu Ekspresi'ne benzer turistik tren seferlerinin uygulanmasına yönelik adım da planda yer aldı. 4 yıllık süre içerisinde farklı iller arasında Doğu Ekspresi benzeri çok sayıda turistik tren seferi de düzenlemeye başlayacak. Ayrıca harcama eğilimi yüksek ziyaretçi trafiğini artırmak üzere ana turistik destinasyonlarda business class ve comfort class uygulaması da yaygınlaştırılacak.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum illerinden geçerek Kars'a ulaşan Doğu Ekspresi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor.

TURİZM YASASI GELİYOR

Turizm sektörüne ilişkin dağınık halde bulunan mevzuat günümüzün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilerek Turizm Temel Yasası şeklinde yeniden hayata geçirilecek.

Sektörün tüm paydaşlarını ve alanlarını ilgilendiren tüm hususlara ilişkin olacak yasa ile, turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, turizm işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve sektör üzerindeki maliyetlerin azaltılması sağlanacak. Böylelikle turizm sektöründe daha yüksek standartlarda hizmet sunumunun da önü açılmış olacak.

OTEL PERSONELİNE LOJMAN

Artan talep ve yatırımlarla doğru orantılı ortaya çıkan ve son yıllarda sektörün en büyük sıkıntılarından biri olan personel ihtiyacına yönelik atılacak adım da planda yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek uygulamalı eğitim programı ile turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacı karşılanacak. Nitelikli personel istihdamını kolaylaştırmak ve personelin barınma ihtiyacının daha konforlu ortamlarda karşılanması için ise tatil tesislerine personel lojman alanı tahsis edilecek.

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İÇ TURİZM İÇİN ÖLÇME SİSTEMİ

Turizm sektöründe hizmet veren tesislerin standartlarını yükseltmesi için beklenen adım da bu plan kapsamında 4 yıl içerisinde atılacak.

Tesislerin belgelendirilmesine ilişkin sistem yeniden düzenlenecek. Öte yandan yoğunlukla dış turizme yönelik adımlar atan sektörün içeriden gelen talepleri karşılamak üzere gerekli olan verileri elde edeceği İç turizmi ölçme sistemi hayata geçirilecek.

Online rezervasyon portalı Booking.com haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan dava sonrasında 2017 yılında kullanıma kapatılmıştı.

İNTERNETTEKİ BÜROKRATİK ENGELLER KALDIRILACAK

Teknolojinin gelişimiyle çok sayıda alanın entegre olduğu dijital oluşumlar için de kritik adımlar atılacak.

Başta internet tabanlı uygulamalar olmak üzere turizm sektörünün paylaşım ekonomisinden daha etkin faydalanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, sektördeki Ar-Ge faaliyetleri ile teknolojiye dayalı uygulamalar desteklenecek. Teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler geliştirilecek.

Yurt dışı menşeli mobil ve internet uygulamalarına yönelik mali hususlar başta olmak üzere ülkemiz mevzuatının uyumlaştırılması sağlanacak. Uygulama farklılıklarını ve bürokratik zorlukları ortadan kaldırmak üzere turizm yatırım süreci elektronik ortama taşınacak ve yatırımcıya iş yapma kolaylığı getirilecek.