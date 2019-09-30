Ekonomi Turizmci 2023 hedefine odaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmci '2023 hedefi'ne odaklandı

Turizmci, Türkiye'nin 2023 yılındaki 75 milyon turist 65 milyar dolar gelir, hedefine odaklandı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 75 milyon turistin, normal koşullarda kolay şekilde erişebilir bir hedef olduğuna işaret ederek, bazı düzenlemeler yapılması halinde sektörde bu sayının üstüne çıkmanın mümkün olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu yıl sonu için 50 milyon turist, 35 milyar dolarla rekora koşan Türkiye'de, turizmci 2023 yılındaki 75 milyon turist 65 milyar dolar gelir, hedefine odaklandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği ve "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı toplantısında Türkiye'nin turizmdeki yeni hedeflerine açıkladığını hatırlattı. Türkiye'nin 2023'teki 75 milyon turist hedefinin çok gerçekçi olduğunu belirten Ayık, "75 milyon turist, normal koşullarda kolay şekilde erişebileceğimiz bir hedef. Bazı düzenlemeler yapılırsa turizmde bu hedefin üstüne çıkmak bile mümkün" dedi.

Osman Ayık

HARCAMA MİKTARI DA ÇOK ÖNEMLİ

Sadece turist sayısında artış değil, kişi başına düşen harcama miktarının artırılmasının da önemli olduğunu aktaran Ayık, yapılacak düzenlemelerle bunun da başarılabileceğini bildirdi. Turizmin güçlü bir sektör ve endüstri olduğunu vurgulayan Ayık, "Ülke olarak sahip olduğumuz varlıklarımızı ürüne dönüştürürsek ve turistlerin Türkiye'ye gelme nedenlerini çoğaltırsak hedefleri çok daha rahat yakalarız. Ülke ekonomisine katkı yapmaya devam ederiz. Hatta turizm sektörü cari açığı tek başına kapatabilir ve hatta Türkiye bu sayede ticari fazla bile verebilir" diye konuştu.

HER ŞEY YOLUNDA GÖRÜNÜYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıklandığı toplantıya katıldığını söyledi. Bakan Ersoy'un yaptığı ve son derece profesyonelce hazırlanmış sunumun turizmciler olarak içlerini rahatlattığına dikkati çeken Atmaca, şunları kaydetti: "Bakan Bey'in sunumu ve açıklanan veriler, turizmde her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Thomas Cook'un iflasıyla ilgili bazı kafa karışıklıkları vardı ancak İngiliz pazarındaki artışın devam edecek olması ve iki tur operatörü ve hava yolu firmasıyla sözleşme imzalama aşamasına gelinmiş olması bizleri rahatlattı. Bakan Bey'i ve kadrosunu son derece inanmış gördük. 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

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ULAŞILABiLiR BiR RAKAM

  • Erkan Yağcı
  • Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da turizmde koyulan hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını söyledi. Ülkenin turizmdeki hedeflerine ulaşabilmesi için üzerilerine yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Yağcı, "2023'te 75 milyon turist hedefi, Türkiye açısından son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef. Bizim de bu yönde yoğun çalışmalarımız var. Belirli stratejiler çerçevesinde özellikli tanıtım alanında devam ettirilecek çalışmalarla bu hedefe ulaşabileceğimizi söyleyebilirim" dedi. Yağcı, hedefe ulaşmak için tanıtımın yanında ürün ve pazar çeşitliliğini de arttırmak gerektiğini dile getirdi.

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