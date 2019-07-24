Turizmde her şey dahil esnaf hariç

İsmini vermek istemeyen başka bir esnaf, satışların istedikleri düzeyde olmadığını, farklı tatil bölgelerindeki kendilerine ait üç dükkanı kapattıklarını anlattı. Sektörde alınan bazı vergilerin yüksek olduğunu da belirten dükkan sahibi, ‘her şey dahil oteller’ kazanıyor ama esnaf mağdur, değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıla pozitif başlayan turizm sektöründe yeni rekorlar bekleniyor. 2019 için 50 milyon turist hedeflenen alanda yaşanan turist akını esnafın yüzünü güldürmüyor. Türkiye turizminin başkenti ve dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü şehri konumundaki Antalya 2019’un ilk altı ayında 5 milyon 462 bin 482 misafir ağırladı. Geçen yıl toplam turist sayısında 13 milyon 642 bin kişiyle tüm yılların rekorunun kırıldığı şehirde, bu yılki hedef 16 milyon ziyaretçi.

KALEİÇİ ESNAFI DERTLİ

Turistin akın ettiği kentte Kaleiçi’ni dolaşarak, esnafa kulak verdik. Yoğun ziyaretçi yağmurunun kendilerini hiç etkilemediğini belirten işletme sahiplerinin bir kısmı, her şey dahil otellerin sağladığı imkanlardan dolayı turistin dışarı çıkmadığını dile getirerek sistemi eleştiriyor, bir kısmı da seyahat acentelerini suçluyor.

Acentelerin yanlış tanıtımla fakir turist çektiğini savunan esnaf, turist kalitesinin düştüğüne işaret ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otel işletmesi ve esnaf arasında bağlantı kurulması gerektiğini söyleyerek başlıyor söze.

TURİST, ALANA GETİRİLMİYOR

Türkiye’de turistin esnafın iş yaptığı alana getirilmediğini ifade eden Palandöken, “Ziyaretçi uçaktan iniyor, otele transferi sağlanıyor, günü dolduğu zaman da çıkıp gidiyor. Halbuki haftanın belirli günleri, en az 2 gün çarşıda geleneksel Türk mutfağını tatmalı, yöresel kıyafet, halı, kilim atölyeleri ve hediyelik eşya dükkanlarını ziyaret etmeli” değerlendirmesinde bulunuyor.

REKLAM

TESK Başkanı Palandöken, dar gelirli, düşük bütçeli otellerde kalan misafirlerin esnafı daha çok ziyaret ettiğini aktarıyor. Türk tasarımcı, kuyumcu ve dericilerin ürünlerinin tanıtılması gerektiğini anlatan Palandöken, “Otelin konseptinde yer alan ve bir tür AVM işi yapan dükkanlarda daha çok satış yapılıyor. Esnafın turizmden yararlanmasını sağlayacak tedbirler alınmalı” diye konuşuyor.

SİSTEM DEĞİŞMELİ

Konuyla ilgili bakanlığa taleplerini ilettikleri bilgisini de paylaşan Palandöken, “Bu konuda bir çalışma yapılıyor” ifadesini kullanıyor.

Küçük bir halı ve kilim dükkanı olan Murat İ. şunları kaydediyor: “Turist acentelere belli bir para veriyor; fakir Kore, Çin, Hindistan, ve Pakistanlı ne bulduysa getiriyor; onlar da sadece gezmek istiyor, alışveriş yapmıyor.” Zengin turistin otelden çıkmadığına dikkat çeken esnaf Murat İ. “Çünkü otelde ne ararsan var. Hal böyle olunca zengin müşteri çarşıya inmiyor. Nadiren bir iki tane düşerse o esnafa yarıyor” diyor. Bu sistemin değişmesini istediklerini bildiren esnaf İ., “Otelden çıkmayan müşterinin sektöre faydası yok” açıklamasında bulunuyor.

Ali Yumuşak

ALIŞVERİŞ TURİSTİ GELMİYOR

Küçük bir hediyelik eşya dükkanı olan Ali Yumuşak, gelen turistin yüzde 70’inin alışveriş turisti olmadığını savunuyor. Satışların gelen kalabalığa göre çok düşük kaldığını kaydeden Yumuşak, “Satış oranlarımızın düşük olmasının nedeni ucuzcu turistin gelmesi. Gelen misafir Avrupalı zengin turist değil; İranlı, Rus fakir ziyaretçi. Otelde yiyip içip geziyorlar sadece” ifadelerini kullanıyor.