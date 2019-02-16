Turizmde milyonlar geçidi

Yaşanan iki yıllık zor sürecin ardından yükselişe geçen Türkiye turizm sektörü hız kesmiyor. Geçen yıl farklı ülkelerden gelen yabancı misafir sayısında adeta milyonlar geçidi yaşandı. Listenin başında bulunan 9 farklı ülkeden gelen yabancı misafir sayısı milyonları aştı. Rekor üstüne rekor kırılan alanda hem turist hem de turizmcinin yüzü güldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2018 yılında Türkiye, 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592 oldu. Turizm sektöründe 2018 yılında 29 milyar 512 milyon 926 dolar gelir elde edildi.

RUSYA İLK SIRADA

Bakanlığın Ocak-Aralık 2018 dönemi yıllık verilerine göre turizmde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,84 artış yaşandı. En çok ziyaretçi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artış ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu’ndan gelirken, yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve Gürcistan izledi.

%20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Öteki taraftan, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Hollandalı turist sayısının 2018’de önceki yıla göre yüzde 27 artışla bir milyon 13 bine ulaştığını belirterek, “Hollanda’dan gelen turist sayısı iki yıl aradan sonra yeniden bir milyonun üzerini gördü. Hollandalı turist sayısında bu yıl yüzde 20 artış bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bayındır, Türkiye’nin en büyük turizm pazarları arasında yer alan Hollanda pazarında gerilemenin durduğunu kaydederek, Türkiye’ye gelen Hollandalı turist sayısının 2018’de önceki yıla göre yüzde 27’lik artışla bir milyon 13 bine çıktığını bildirdi.

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Türkiye’de 2018’ en çok turist gönderen ülkeler (Ocak-Aralık)

Rusya : 5 milyon 964 bin 613

: 5 milyon 964 bin 613 Almanya : 4 milyon 512 bin 360

: 4 milyon 512 bin 360 Bulgaristan : 2 milyon 386 bin 855

: 2 milyon 386 bin 855 İngiltere : 2 milyon 200 bin

: 2 milyon 200 bin Gürcistan : 2 milyon 069 bin 392

: 2 milyon 069 bin 392 İran : 2 milyon 001 bin 744

: 2 milyon 001 bin 744 Ukrayna : 1 milyon 386 bin 934

: 1 milyon 386 bin 934 Irak : 1 milyon 172 bin 896

: 1 milyon 172 bin 896 Hollanda: 1 milyon 013 bin 642

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Hollanda’dan gelen turist sayısının iki yıl aradan sonra yeniden bir milyonun üzerini gördüğünü aktaran Bayındır, yükseliş trendinin devam edeceğini vurguladı. Bayındır, Hollanda pazarının 2013’te bir milyon 312 bin turistle rekor kırdığını anımsatarak, şu bilgileri verdi: “Sonraki yıllarda gerileme başladı ve 2016’da 906 bine, 2017’de 799 bine kadar geriledi. Ancak 2018’de yeniden yükseliş başladı ve bir milyon barajını aştı. Bir milyonun aşılması elbette sevindirici ancak hedef önce 1 milyon 300 bine ulaşılması ve bu rakamın da aşılması olmalı. Hollandalı turistlerin ülkemizde yaptığı kişi başı harcama 850 dolar düzeyinde. Bu rakam yabancı turistlerin kişi başı yaptığı ortalama olan 647 dolarlık harcamanın çok üzerinde.”

ÖZELLİKLİ İÇERİK TALEP EDİLİYOR

Timur Bayındır

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Hollanda’nın özellikle güney destinasyonları için önemli bir pazar olarak algılandığına ve tüm tanıtımların ağırlıklı olarak deniz-kum-güneş tercihlerine yönelik yapıldığına değinerek, “Hollandalı turist yaz tatili konsepti dışında, önemli ölçüde aktif kültür ve tarih rotalarına ilgi gösteren bir turist profilidir. Kamping, cycling gibi aktiviteler içeren haritalar, özellikle UNESCO kültürel miras listesi detayları gibi özellikli içerik talep edilmektedir” ifadelerini kullandı.