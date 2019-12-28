Ekonomi Turizmde sinyaller pozitif
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde sinyaller pozitif

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatlarının olması gereken yerde olmadığını belirterek, "2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyor ve çok istiyoruz."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019 yılından daha iyi olacağının işaretlerini aldık" dedi. Eresin, turizm sektörünün 2019 yılı değerlendirmesi ve öngörülerine ilişkin 2019 yılında otellerde hem doluluk hem de fiyatların arttığını, geçen yıllara göre olumlu denilebilecek bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Müberra Eresin

DOLULUK VE GELİR ARTTI

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Ekim 2019 dönemi verilerine göre, Türkiye'nin 10 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 40 milyon 719 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladığını anımsatan Eresin, turizm gelirinin, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon dolar olduğunu söyledi. Eresin, Türkiye'nin ortalama doluluğunun Ocak-Ekim 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 68,5’e, oda fiyatlarının yüzde 11,2 artışla 79,5 avroya, oda gelirlerinin yüzde 14 artışla 54,1 avroya yükseldiğini ifade ederek, Ocak-Ekim 2019’da Avrupa destinasyonlarının doluluk ortalamasının yüzde 73,3, ortalama oda fiyatının 114,4 avro olarak tespit edildiğini dile getirdi.

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