Ekonomi Turizmde stratejik atak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde stratejik atak

Türkiye 2023 Turizm Stratejisi’ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te hedeflerinin 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasında aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, 2023 yılında hedefin 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti. Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak.” ifadelerine yer verdi.

BÖLGE BÖLGE BELİRTİLDİ

Paylaşımda “Turizm 2023, Türkiye 2023 Turizm Stratejisi” başlığıyla yer alan görselde, 2023 yılında beklenen turist sayısı ve bu hedefe ulaşmanın yolları yer aldı. Görselde, 2019 sonu itibarıyla Uzak Doğu'dan 1,1 milyon, Orta Avrupa'dan 2,8 milyon, Amerika kıtasından 1,1 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklendiği, 2023 yılında ise Uzak Doğu'dan 4 milyon, Orta Avrupa'dan 4,5 milyon ve Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

7 başlıkta turizm atağı

  • Görselde, bu hedefe ulaşmak için sıralanan 7 başlık şöyle:
  • Tanıtıma ağırlık vereceğiz: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının etkinliğini artıracak, tanıtım çeşitliliğiyle birlikte tanıtma bütçemizi 180 milyon dolara yükselteceğiz.
  • Ulaştırma altyapısını güçlendireceğiz: İstanbul ve Antalya başta olmak üzere turizm açısından kritik havalimanlarımızın kapasitesini artıracak, “Nitelikli turist için nitelikli koltuk” uygulamasını yaygınlaştıracağız. Kruvazyer limanlarımızın kapasitesini 2023 itibarıyla 2000 gemi/sefer ve 4 milyon yolcuya yükselteceğiz.
  • İnsan kaynağımızı daha etkin kullanacağız: Turizm meslek liselerimizi, mesleki teknik ve Anadolu liselerine dönüştürüyoruz. Turizm yükseköğretim kurumlarını daha etkin biçimde yapılandıracak, 2030'lu yıllar itibarıyla Türkiye'yi otel müdürleri ihraç eden konuma yükselteceğiz.
  • Turizm ürün çeşitliliğini artıracağız: Gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet ve inanç turizminin gerekliliklerini daha fazla yerine getirerek daha fazla alanda, daha fazla turistin ülkemizi ziyaret etmesini sağlayacağız.
  • Konaklama kapasitemizi artıracağız: 2023 itibarıyla yatak kapasitemizi 1,5 milyondan 2 milyona çıkaracağız. Doluluk oranlarını artırarak kapasitemizin optimum kullanımını sağlayacağız. Artan turizm hacmiyle yatırımcı yoğunluğunu da artıracağız.
  • Rekabetçiliğe önem vereceğiz: Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi'nde 2023 yılında ilk 30'da yer alacağız.
  • Sürdürülebilir çevre dostu gelişimini benimseyeceğiz: Sertifikasyonlara ağırlık verecek, 2018 yılında 463 olan mavi bayraklı plaj sayımızı 2023'e kadar 688'e çıkaracağız.

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