Turizmden 9 ayda 35 milyar dolar geldi

Türkiye’nin turizm gelirleri artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini güncelleyerek açıkladı. Revizyon kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilirken, metodolojik iyileştirmelerin gerçekleştirildiği ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak güncelleme yapıldığı belirtildi. Buna göre, Türkiye'nin turizm geliri ocak-eylül döneminde yüzde 67,9 artarak 35 milyar 28 milyon 540 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı da yüzde 94 artışla 39 milyon 390 bin 915 kişiye yükseldi. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 889 dolar olarak kayıtlara geçerken, gecelik ortalama harcama 90 dolar oldu.

ALMANLAR İLK SIRADA

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 9 ayda, yüzde 99,6 artış ve 4 milyon 527 bin kişiyle Almanya birinci, yüzde 11,8 artış ve 3 milyon 864 bin 898 kişiyle Rusya ikinci, yüzde 1952,9 artış ve 2 milyon 817 bin 271 kişiyle İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy

PARİTE YÜZÜNDEN GELİR YÜZDE 9 AZALDI

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği toplantıda 2022 yılı turizm gelir ve ziyaretçi sayısında revizyona gittiklerini açıkladı. Yılbaşından buyana rakamları ikinci kez yukarı yönlü değiştirdiklerini belirten Ersoy, ilk revizyonu 28 Temmuz'da yaptıklarını ve hedefleri 47 milyon turist, 37 milyar dolar olarak belirlediklerini söyledi. Ersoy, "Yılsonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz. 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yıl sonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu. Avro dolar paritesi nedeniyle turizm gelirlerinde yüzde 8-9’luk gelir kaybı yaşandığını da belirten Ersoy, TÜİK’in yaptığı yeni metodoloji değişikliği sonrası daha önce net hata noksanda görünen 4.5 milyar dolarlık kaynağın turizm gelirine dönüştüğünü vurguladı.

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RAKİPLERDEN İYİYİZ

Bakan Ersoy, salgın ve global krizlere rağmen Türkiye'nin turist sayısı ve gelirde rakiplerinden daha az kayıp yaşadığına dikkati çekti. Ersoy, “2019-2022’nin 7 aylık verileri kıyaslandığında İspanya, İtalya ve Yunanistan turist sayısında yüzde 12 ile yüzde 29, gelirde ise yüzde 4 ile yüzde 13 arasında düşüş yaşadı. Türkiye’nin bu dönemde turist kaybı yüzde 7, geliri ise yüzde 12 artıda” diye konuştu.

Kimsenin iki dudağına bakmıyoruz

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünyada açık ara en yaygın ve en etkili tanıtım yapan ülke olduklarını, THY'nin uçtuğu her destinasyonu hedef olarak belirlediklerini vurguladı. Türkiye’nin artık stratejilerinin rakip ülkeler tarafından takip edilir hale geldiğini ifade eden Ersoy, “Kimsenin iki dudağına bakmıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Tanıtımda lider ülkeyiz. Eskiden diğer ülkelere göre strateji belirlerken, şimdi rakiplerimiz bizlere göre strateji belirliyor” şeklinde konuştu.

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