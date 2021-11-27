Ekonomi Turizme kanaat önderi dopingi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizme kanaat önderi dopingi

Türkiye, turizm tanıtımlarında “kanaat önderleri” sayesinde 1,6 milyar erişime ulaştı. Kovid-19 etkisini turizmde “güvenli sertifika” ile aşan ve salgının etkilerini sektörde asgari düzeyde tutmayı başaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun için yeni uygulamalar geliştirdi.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
​Turizme kanaat önderi dopingi
Arşiv

Türkiye, turizm tanıtımlarında “kanaat önderleri” sayesinde 1,6 milyar erişime ulaştı. Kovid-19 etkisini turizmde “güvenli sertifika” ile aşan ve salgının etkilerini sektörde asgari düzeyde tutmayı başaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun için yeni uygulamalar geliştirdi. Geçen yıl olduğu gibi 2021’de de Türkiye, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) sayesinde en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkelerden oldu.

2 BİN 305 MİSAFİR GELDİ

Bu yıl yurt dışından önemli misafir grupları ağırlandı. Toplam 134 etkinlikte özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 55 ülkeden turizmde söz sahibi kişiler davet edilerek Türkiye anlatıldı. Bu çerçevede özellikle sosyal medyada etki düzeyi yüksek 2 bin 305 kanat önderi misafir edildi. Bu gruba medya ve sektör temsilcileri de dahil edildi.

Türkiye’nin tarihi, kültürel, gastronomi özellikleri 37 farklı kentte bu misafirlere anlatıldı. Çalışma kapsamında söz konusu kişilerin paylaşımları mercek altına alındı. Kasım ayı itibarıyla 934 milyon erişime ulaşıldığı bildirildi. Bu süreçte tanıtım filmlerine de ağırlık verildi. Türkiye reklamlarının döndüğü ülke sayısı geçen seneye göre bu yıl 14’ten 22’ye çıkarken, farklı mecralarda yayınlanan bu reklamların izlenme ve tıklanma sayısı da 1,6 milyarı aştı.

Turistin harcaması salgın öncesini geçti: Kişi başı 835 dolar oldu
EKONOMİ
Turistin harcaması salgın öncesini geçti: Kişi başı 835 dolar oldu

Kuşadası’na müjde: 650 kruvaziyer 750 bin turist
GÜNDEM
Kuşadası’na müjde: 650 kruvaziyer 750 bin turist
Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

​DSÖ duyurdu: Yüksek bulaşma riski taşıyor.
Dünya insanlık dramına seyirci

Dünya insanlık dramına seyirci

​Göçmen cesetleri yine kıyıya vurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz

​Bakan Koca duyurdu: Yeni varyanta karşı tedbir alındı.

Dünya Kupası yolunda zor yolu çektik.

​26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

​TRT payı kalktı dolandırıcılar harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.