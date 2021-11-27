​Turizme kanaat önderi dopingi

Türkiye, turizm tanıtımlarında “kanaat önderleri” sayesinde 1,6 milyar erişime ulaştı. Kovid-19 etkisini turizmde “güvenli sertifika” ile aşan ve salgının etkilerini sektörde asgari düzeyde tutmayı başaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun için yeni uygulamalar geliştirdi. Geçen yıl olduğu gibi 2021’de de Türkiye, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) sayesinde en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkelerden oldu.

2 BİN 305 MİSAFİR GELDİ

Bu yıl yurt dışından önemli misafir grupları ağırlandı. Toplam 134 etkinlikte özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 55 ülkeden turizmde söz sahibi kişiler davet edilerek Türkiye anlatıldı. Bu çerçevede özellikle sosyal medyada etki düzeyi yüksek 2 bin 305 kanat önderi misafir edildi. Bu gruba medya ve sektör temsilcileri de dahil edildi.

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Türkiye’nin tarihi, kültürel, gastronomi özellikleri 37 farklı kentte bu misafirlere anlatıldı. Çalışma kapsamında söz konusu kişilerin paylaşımları mercek altına alındı. Kasım ayı itibarıyla 934 milyon erişime ulaşıldığı bildirildi. Bu süreçte tanıtım filmlerine de ağırlık verildi. Türkiye reklamlarının döndüğü ülke sayısı geçen seneye göre bu yıl 14’ten 22’ye çıkarken, farklı mecralarda yayınlanan bu reklamların izlenme ve tıklanma sayısı da 1,6 milyarı aştı.

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