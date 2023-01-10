Turizmin enerjisine 100 milyon euro yatırım

Resmi rakamlarla 2022 yılını 51.5 milyon ziyaretçi 46 milyar dolar gelirle kapatmayı öngören turizm sektöründeki hareketlilik yatırımlara da yansıyor. Türkiye’nin marka turizm bölgesi Bodrum’da tesis yatırımları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çağdaş Beton’u satan Çağdaş Holding, 100 milyon avro yatırımla başlattığı iki otel projesini hızlandırdı. Turizm adına önemli rekorlarla dolu bir sezonu geride bıraktıklarını açıklayan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Batılı turisti de Türkiye ilgisinin tekrar arttığını kaydederek, “Yatak kapasitesinde 350’yi aşmış olacağız. Bu sene oteller dışında bir santral yatırımı, bir lojman yatırımı ve yeni villa yatırımlarını da devreye alacağız. Sektör olarak 2023’te turist sayısında 60 milyonu geçebiliriz” dedi.

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KONUT PROJELERİ HIZLANDI

İkinci Swissotel’i ve Akana alt markası ile bir butik oteli daha Eylül 2023’te devreye alacaklarını açıklayan Çağlar, “2015’te 75 milyon avro yatırımla 70 oda, 72 rezidans ve villadan oluşan Swissotel Bodrum Beach’i devreye almıştık. Ayrıca 2021’de Cennet Koyu’nda Çağdaş Holding markası olan ‘Akana’ adıyla 24 oda, 2 suit ve 19 villadan oluşan özel butik otelimizi açmıştık. Bu sene ise 124 oda ve 55 rezidanstan oluşacak şehir oteli konsepti ile Swissotel Residences Bodrum Hill’i ve ‘Akana’nın bir alt markası ile Kumbahçe’de 14 odalı butik otelimizi de devreye alacağız. Böylece oda ve rezidans sayısında 350’yi aşmayı öngörüyoruz. Çağdaş Villas markamız ile de kiralamaları sürdürüyoruz. Konacık’ta inşası devam eden 11 villamızı da, yatırımcılarımız adına bittiğinde kiralama portföyümüze almış olacağız” değerlendirmesini yaptı.

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Dağlarca Çağlar

BATILI TURİST SAYISI YÜKSELİŞTE

Türkiye turizminin son bir iki yıl Ortadoğu ülkelerine sıkıştığına dikkat çeken Çağlar, “Bu tablo 2022’de değişti. Muğla’ya gelen 3 milyon turistin 1,2 milyonu İngiliz idi. Artık Ortadoğu, Rus ve Ukrayna pazarı ön planda. Turizm için önemli olan Batılı turist ilgisinin devam etmesi de son derece değerli. Kendi otellerimizde yeniden Avrupalı, ABD’li misafir görmeye başladık. bu sene batı turistinde yüzde 15-20 artış bekliyorum. Batı pazarını da tekrar alırsak turist sayısında 23’te 60 milyonu rahat geçeriz” diye konuştu. Çağlar, artan ilgiye paralel kültür turizmi yatırımlarının artacağı mesajını da verdi.

Güneş enerjisi tesisine 4,5 milyon dolar

Turizm sektöründe ana gider kalemlerinden birinin enerji olduğuna vurgu yapan Dağlarca Çağlar, “2023’te Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı da plana aldık. 6 MW yatırım planlıyoruz. Devlet iki katı üretim hakkı veriyor. Bu yatırımı tamamen kendimiz için planlıyoruz. 4,5 milyon dolarlık bir yatırım olacak” şeklinde konuştu.

AKANA OTELİ MARDİN VE URFA YOLUNDA

2021’de lanse ettikleri yerli otel markası Akana ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yatırım hedeflediklerini kaydeden Dağlarca Çağlar, “Bu anlamda Şanlıurfa, Mardin gibi şehirler çok ilgimizi çekiyor. Kültür turizmi odaklı yatırımlar hedefliyoruz. Bu bakış açısı ile yurt dışında da fırsat kolluyoruz” ifadesini kullandı.

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