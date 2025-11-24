Turizmin kalbine 9 milyar liralık enerji yatırımı

Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan hizmet bölgesinde enerji talebi her geçen yıl artarken, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) bu büyümeyi karşılamak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Üç şehirde elektrik tüketiminin 12,7 milyar kilovatsaate ulaştığını anlatan AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Artan talebi karşılamak ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek hedefi ile 2013-2025 arasında bölgemize yaptığımız yatırımlar 50 milyar TL’yi buldu. Sadece bu yıl 3 ilimize 9 milyar TL’lik yatırım yaptık. Bu da yıl içinde her gün 25,6 milyon TL’lik yatırım demek” dedi.