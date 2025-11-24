Yeni Şafak
Turizmin kalbine 9 milyar liralık enerji yatırımı

Merve Safa Akıntürk
04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Turizm ve ticaretin nabzının attığı Antalya, Burdur ve Isparta’da artan enerji talebini karşılamak için bu yıl 9 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan hizmet bölgesinde enerji talebi her geçen yıl artarken, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) bu büyümeyi karşılamak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Üç şehirde elektrik tüketiminin 12,7 milyar kilovatsaate ulaştığını anlatan AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Artan talebi karşılamak ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek hedefi ile 2013-2025 arasında bölgemize yaptığımız yatırımlar 50 milyar TL’yi buldu. Sadece bu yıl 3 ilimize 9 milyar TL’lik yatırım yaptık. Bu da yıl içinde her gün 25,6 milyon TL’lik yatırım demek” dedi.

YILDIRIM KAYNAKLI ARIZALARA HIZLI ÇÖZÜM

Baydar, kendi ekipleri tarafından geliştirilen yıldırım kaynaklı arızaların hızla tespitine yönelik proje hakkında da bilgi verdi. Bayar, “Bu proje ile gerçek zamanlı yıldırım verilerinin arıza yönetim sistemleriyle entegre edilmesi sayesinde saha ekiplerinin arızaya müdahale süresi kısalacak, ulaşılması güç hat bölgelerinde arıza tespitinde yaşanan zorluklar azaltılacak. Bu kapsamda, yıldırım kaynaklı arızaların tespitinde zamansal ve mekansal kriterlere dayalı kapsamlı bir eşleştirme yöntemi uyguluyoruz. Yapılan analizler sonucunda, yıldırım olayları ile arıza kayıtlarının hem zaman hem de konum açısından yüksek doğrulukta örtüştüğünü tespit etmiş durumdayız” ifadesini kullandı.

İlkay Baydar

Acil durumlara karşı çok fonksiyonlu istasyon

  • İlkay Baydar, "12 ayda geliştirdikleri 'Deprem ve Acil Durumlara Karşı Çok Fonksiyonlu Erişim ve Aydınlatma İstasyonu'nun pilot uygulamasını Burdur’da gerçekleştirdik. İstasyonun üzerinde, kesintisiz internet erişimi sağlayacak uydu anteni, LED projektör ve bölgenin uzaktan izlenebilmesine olanak tanıyan kamera bulunuyor” diye konuştu.


