Öncelikle kent merkezlerini dönüştürelim

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), inşaat sektörünün müteahhit ve yapı malzemesi temsilcilerini geleneksel 'AYİDER İnşaat Zirvesi ve Fuarı'nda bir araya getirdi. Zirvenin açılışında konuşan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, İstanbul’da 1,5 milyonun üzerinde riskli bağımsız bölüm bulunduğunu belirterek, özellikle eski yapı stokunun yoğunlaştığı merkez ilçelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi. Bugüne kadar 924 bin 943 bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü, 263 bin 895 bölümde ise çalışmaların sürdüğünü aktaran Şişik, dönüşümün tüm ilçelerde ve yerel yönetimlerin koordinasyonuyla yürütülmesini önerdi.

İSTANBUL CAN DAMARI

Şişik, İstanbul’daki yapı stokunun riskler barındırdığını ve acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Hakan Şişik, "Balıkesir gibi çevre illerde yaşanan depremler, Anadolu’nun birçok kentinde de kentsel dönüşüm gerçeğini gözler önüne seriyor. İstanbul’un Türkiye’nin can damarı olduğunu düşünürsek şehrin özellikle eski yapı stokunun yoğunluk kazandığı merkez ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması şart" çağrısında bulundu.

Şişik, "Yarısı Bizden kampanyasıyla bakanlık önemli bir çalışma başlattı. Bizim burada önerimiz İstanbul’un 39 ilçesinin koordine olarak yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesidir” ifadelerini kullandı.







