İslam Memiş 'Altın yatırımcıları bu formülü mutlaka öğrenmeli' dedi ve uyardı: İşte cebinizden tek kuruş çıkmadan kazanmanın sırrı

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar sonrası Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarılar geldi. Piyasadaki son hareketliliği 'manipülasyon' olarak nitelendiren Memiş, mevcut seviyelerden alım yapmanın risklerine dikkat çekerek 'yanlış karar' vurgusu yaptı. Sosyal medya üzerinden yayılan spekülatif bilgilere karşı uyanık olunması gerektiğini belirten uzman isim, gram altında '5 haneli rakamların' görüleceği tarihi de açıkladı. İşte detaylar.
Yatırımcılar altın ve gümüş piyasasını yakından takip ederken finans analisti İslam Memiş, finansal okuryazarlığa dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altının gramını, onsunu, gümüşün gramını, onsunu takip etmenin yanında altın gümüş rasyosunu işaret eden İslam Memiş, çarpıcı ifadeler kullandı.
"PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN: İŞTE RASYO FORMÜLÜ"
"Finansal okuryazarlıkta bugün rasyo işlemini öğretelim. Rasyo işlemi altın gümüş arasındaki rasyo işlemi. Altın ve gümüş. Yani elinizde altın ve gümüş var. Bunu hiç açıkta kalmadan sadece oynatarak aradaki kazanç rasyo işlemi. Herhangi bir döviz veya TL işlemi yok. Bugün altın rasyosu, altın gümüş rasyosu bugün 79 dolar seviyesinde. Nisan ayında 106 seviyesindeydi."
'NİSAN AYINDA 100 KG GÜMÜŞ ALABİLİRKEN ŞİMDİ 80 KG ALIYORSUNUZ'
"Bu ne demek oluyor? Altın gümüş rasyosu 100 seviyesinden 80 seviyesine gerileyince siz mesela Nisan ayında 1 kilogram altınla 100 kilo gümüş alıyordunuz. O 1 kilogram altınınızı bugün 80 kilo gümüşle yerine koyabiliyorsunuz. Aradaki artan 20 kilogram gümüş sizin karınız oldu. Bu işleme rasyo diyoruz. O yüzden altın ve gümüş yatırımcısı bu rasyoyu mutlaka öğrenmesi lazım. Bu rasyo üzerinden de para kazanabilir. Ciddi paralar kazanabilirler."
Yani altının onsu, gümüşün onsu, altının gramı, gümüşün gramı takip etmekten ziyade sadece açıkta kalmayarak altın ve gümüşü oynatarak bu rasyo işleminden ciddi paralar kazanabilirler.
YATIRIMCI TEKNİK OLARAK NASIL TAKİP EDECEK?
"Şu anda altın gümüş rasyosu 80 seviyesinde. Siz mesela teknik olarak şuna inanıyorsunuz ve pozisyon alıyorsunuz; rasyo 70'e kadar gerileyecek. Eğer buna inanıyorsanız bugün 1 kilogram altın ile 80 kilo gümüş alıyorsunuz. 80 kilo gümüşü cebinize koydunuz. Aradan 3-5 ay geçti veya bir yıl geçti. Tekrar rasyo burada yükseldiği zaman... Rasyo geriledikçe gümüşün değeri artar. O yüzden yatırımcı şunu teknik olarak takip edecek, yorumculardan, ekonomistlerden; rasyo bugün 80 ama 70'e mi gerileyecek, 90'a mı çıkacak?"
"Eğer 70'e gerilerse 10 kilogram gümüş kazanacak, eğer 90'a çıkarsa 10 kilo gümüş kaybedecek. Bunun böyle dengelemesi lazım."
'ÖNEMLİ OLAN TL VE DÖVİZ İŞLEMİ KULLANIMIYOR'
"Ama önemli olan şey bu arada herhangi bir TL veya döviz işlemi kullanılmıyor. Yıllık. Mesela Nisan ayından bugüne kadar baktığımız zaman rasyo 106 seviyesindeydi. Bugün 80 seviyesinde. Bu arada 26 kilogram gümüş kazandılar. 1 kilogram altında 26 kilo gümüş kazanmak büyük para. Yani sadece altının gümüşün değerlenmesinin haricinde bonus olarak. O yüzden bu rasyo işlemi önemli. Yatırımcılar altın gümüş rasyosunu sadece iki emtiayı takas yaparak para kazanıldığını bilmesi gerekiyor."
"MANİPÜLASYON PİYASASI VAR, DİKKAT!"
Haftalardır süren yükseliş trendi aniden son buldu, gram altın sert bir şekilde düştü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “manipülasyon piyasası” uyarısında bulunarak sosyal medyanın yönlendirmelerine dikkat çekti.
Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulamaya başladığı yeni vergi tarifesi altın piyasasında rekorları da beraberinde getirdi. Dünya genelinde ons fiyatları tarihi seviyelere çıkarken, Türkiye’de haftalardır süren yükseliş trendi ani bir düşüşle yerini sert kayıplara bıraktı.
"BU YÜKSELİŞLERİN YÜZDE 90 SEBEBİ SOSYAL MEDYA"
Memiş, sosyal medyanın altın piyasasındaki etkisine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bundan sonra da geçen hafta bizim Kapalı Çarşı piyasasında euro gram altın 6.290, ondan sonra gram altın 6.300 lira seviyesini kırdı. Piyasada altın kalmadı. Rafineler altın yetiştiremiyor. Herkes çılgınlar gibi yine 2023 yılında gördüğümüz senaryoları görüyoruz. Biz de bir yandan mücadele ediyoruz. 'Yahu bir sabır, bir şey yok, korkmayın, manipülasyon var.' Biz de mücadele ediyoruz, gitmesinler, canları yanmasın diye. Zaten buradaki manipülasyonun sebebi insanlara altın fiyatları düşmeyecek algısını yerleştirmekti ve çok başarılı oldular. Ama bu yükselişlerin en büyük sebebi, %90'ı ne biliyor musunuz? Sosyal medya."
FED KARARI ÖNCESİ KRİTİK UYARI: "SAKIN ALMAYIN"
Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden piyasalar hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Bu seviyelerden altın almak yanlış bir karar olur" diyerek yatırımcılar için önümüzdeki haftayı işaret etti.
10 Aralık tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz kararı olduğunu hatırlatan Memiş şunları söyledi: "Fed 25 baz puanlık faiz indirebilir mi fiyatlaması içerisinde. Ancak ben tekrar geriye dönüş beklentim devam ettiği için bu seviyelerden altın almanın, altın maliyeti yapmanın çok sağlıksız ve yanlış bir karar olduğunu tekrar düşünüyorum. Geniş bant aralığında dalgalanacak bir manipülasyon fiyatlaması var."
ALIM İÇİN TARİH VERDİ
"Bu sert hareketlerde en çok büyük yatırımcılar kazanç sağlıyor. Küçük yatırımcılar kısa vadeli pozisyon açanlar zarar etmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta alınabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum ama bu hafta pas geçmek daha mantıklı."
'2026'DA DA ŞAMPİYON GÜMÜŞ OLACAK'
Gümüş ve altın arasındaki farkı da vurgulayan Memiş, "10.000 TL yatıran bir kişi gram altınla 19.349 TL kazanırken, gram gümüşle 22.372 TL kazanıyor. 2025 şampiyonu gümüş oldu ve 2026 yılında da şampiyon olmasını bekliyorum. Gümüş yatırımcıları düşüşleri ve kar satışlarını değerlendirebilir" dedi.