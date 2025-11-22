Anti-damping üretimi ve ihracatı vurur

Ticaret Bakanlığı’nın Posco Assan’ın başvurusu üzerine başlattığı paslanmaz çelikte anti-damping soruşturması sona yaklaşırken, sektörün önde gelen STK’ları ortak bir açıklama yaparak olası ek vergilerin üretim, ihracat ve istihdamı ağır biçimde etkileyeceği uyarısında bulundu. Ev ve mutfak eşyalarından endüstriyel mutfağa, züccaciyeden paslanmaz ürün üreticilerine kadar birçok alanı kapsayan örgütler, kararın yüzbinlerce kişiye iş sağlayan sektörlerin lehine olması gerektiğini vurguladı.

BASINA AÇIK TOPLANTI TALEBİ

Sektör temsilcileri, Posco Assan’ın birincil üretici değil, ithal paslanmaz yassı çeliğe soğuk indirgeme işlemi yapan bir haddeleme tesisi olduğuna dikkat çekerek, bu firmanın talebiyle başlatılan süreçte getirilecek ek vergilerin zincirleme bir kriz yaratacağını savundu. TUSİD Başkanı Bekir Topuz, olası olumsuz bir kararın yaklaşık 300 bin kişinin işini kaybetmesine, iç pazarda yüzde 25 ciro kaybına ve ihracatta 1,5 milyar dolarlık daralmaya yol açabileceğini söyledi. Topuz ayrıca, ilgili şirketle sorunu çözmek için basının önünde bir toplantı talep etti.

KÜRESEL REKABETİ ZORLUYOR

STK’lar, Türkiye’de üretilmeyen bir ham maddeye vergi getirmenin yanlış olacağını ifade ederek, zaten mevcut yüzde 12 gümrük vergisinin küresel rekabette üreticileri zorladığını hatırlattı. EVFED Başkanı Güçlü Kaplangı, bu vergi nedeniyle Türkiye’de üretilen paslanmaz çelik kullanılan ürünlerin yıllardır yüzde 12 daha pahalıya mal olduğunu, yeni bir ek verginin ise hem fiyatları artıracağını hem de üreticilerin yurt dışına yönelmesine yol açacağını belirtti. Soruşturmanın konuşulmasının bile ithal ürünlerde artış ve iç piyasada maliyet baskısı oluşturduğu aktarıldı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER

Sektör yetkilileri, anti-damping soruşturmasının ‘önlemsiz’ kapatılması gerektiğini ifade ederek, aksi bir kararda mevcut yüzde 12’lik gümrük vergisinin düşürülmesi ya da sıfırlanması çağrısında bulundu. STK’lar ayrıca, durumu bizzat anlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep ettiklerini belirterek, Türkiye’nin katma değerli üretim hedeflerine zarar verecek bir karar çıkmayacağına inandıklarını dile getirdi.







