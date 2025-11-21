Satın alma gücünde İtalya’yı geçiyoruz

Küresel risklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin büyüme performansının dünyayı geride bıraktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, IMF tahminlerine göre Türkiye’nin bu yıl satın alma gücü paritesinde İtalya’yı geçerek Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise 11’inci büyük ekonomisi olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel risklerin arttığı bir dönemde, dünya ekonomisinin korumacı eğilimlerin hakim olduğu yeni bir sürece girdiğini söyledi. İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen TürkMedya Finans Zirvesi 2025'te konuşan Yılmaz; Türkiye’nin bu tabloya rağmen güçlü bir performans ortaya koyduğunu vurguladı. Son beş yılda Türkiye’nin ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü, aynı dönemde küresel büyümenin yüzde 2,9 seviyesinde kaldığını belirten Yılmaz, "Türkiye, dünya ekonomisine göre iki kat daha hızlı büyüdü. Sanayi ve tarımda üretim kapasitesini korumamız pandemi sonrası hızlı toparlanmayı sağladı" dedi.
1 TRİLYON $’I AŞACAĞIZ
Yılmaz, IMF projeksiyonlarının gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin bu yıl dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ise 11’inci büyük ekonomi olacağını belirtti. "İlk defa İtalya’yı geride bırakıp Avrupa’nın 4’üncü büyük ekonomisi olacağız" diyen Yılmaz, 2025 sonunda Türkiye ekonomisinin 1 trilyon dolar eşiğini aşacağını kaydetti. Cari açığın 20 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirten Yılmaz, enerji ve altın hariç cari dengenin 47 milyar dolar fazla verdiğini söyledi.
TÜRKİYE’NİN KAMU BORCU AB’NİN ÇOK ALTINDA
Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 24 olduğunu hatırlatan Yılmaz, “AB ülkelerinde bu oran yüzde 82,4. Türkiye bu açıdan en şanslı ülkelerden biri” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da, "Bu yılın ilk 9 ayında Uluslararası Doğrudan Yatırım’da (UDY) yüzde 45 artış kaydedildi. Son 12 ayda 15 milyar doların üzerinde yatırım girişi gerçekleşti ve bu rakam uzun dönem ortalamamızın üzerinde” ifadelerini kullandı.
HALKBANK’TAN OVP’YE UYGUN BÜYÜME
- Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise ekonomi yönetiminin OVP’nin “Makroekonomik İstikrar ve Reform” programını planlandığı şekilde yürüttüğünü belirtti. Arslan, KKM’den büyük oranda çıkış, rezervlerde rekor seviyeler ve cari dengede iyileşme sayesinde ekonominin dayanıklılığının arttığını söyledi. Arslan ayrıca, bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün yüzde 33,4 artışla 43,6 trilyon liraya, nakdi kredilerin ise yüzde 32,1 artışla 21 trilyon lirayı aştığını aktardı. Tahsili gecikmiş alacak oranında (NPL) yüzde 2,3 seviyesinde makul bir düzeyde seyrettiğini vurgulayan Arslan, kadın girişimcilere 113 milyar TL, toplamda i224 bin girişimciye 37 milyar TL inansman sağladıklarını ifade etti.