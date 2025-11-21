Satın alma gücünde İtalya’yı geçiyoruz

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise ekonomi yönetiminin OVP’nin “Makroekonomik İstikrar ve Reform” programını planlandığı şekilde yürüttüğünü belirtti. Arslan, KKM’den büyük oranda çıkış, rezervlerde rekor seviyeler ve cari dengede iyileşme sayesinde ekonominin dayanıklılığının arttığını söyledi. Arslan ayrıca, bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün yüzde 33,4 artışla 43,6 trilyon liraya, nakdi kredilerin ise yüzde 32,1 artışla 21 trilyon lirayı aştığını aktardı. Tahsili gecikmiş alacak oranında (NPL) yüzde 2,3 seviyesinde makul bir düzeyde seyrettiğini vurgulayan Arslan, kadın girişimcilere 113 milyar TL, toplamda i224 bin girişimciye 37 milyar TL inansman sağladıklarını ifade etti.