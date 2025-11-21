İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak: İşte başvuru şartları ve bölümleri

KPSS şartı olmadan 410 kişilik işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruda son gün 30 Kasım. İşte başvuru için açılan bölümler ve kontenjanları...
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan MKE, farklı şehirlerde görev yapacak yüzlerce yeni çalışanı bünyesine katıyor.
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), KPSS şartı olmadan 410 kişilik dev işçi alımı sürecini başlattı. Başvurular, İŞKUR üzerinden 30 Kasım 2025 tarihine kadar yapılabilecek.
MKE tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 410 yeni işçi alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar şöyle:
150 Makine Teknisyeni
25 Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni
150 Kimya Proses Teknisyeni
30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni
30 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
25 Kaynakçı
Başvuru Şartları
Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel kriterleri karşılaması gerekiyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Adli sicil kaydının bulunmaması,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
En az lise (ortaöğretim), en fazla ön lisans mezunu olmak,
18 – 50 yaş aralığında (30.11.2007 - 11.11.1975 doğumlular) bulunmak.
Başvuru Süreci
Başvurular, İŞKUR e-şube, ALO 170 hattı veya İŞKUR hizmet noktaları üzerinden yapılabilecek.
Son başvuru tarihi 30 Kasım 2025 olarak açıklandı.
Adayların ilgili pozisyonlara başvurabilmeleri için aşağıdaki İŞKUR ilan numaralarını kullanmaları gerekiyor:
Makine Teknisyeni: 9294539
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 9294643
Kimya Proses Teknisyeni: 9294593
Elektrik-Elektronik Teknisyeni: 9294698
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni: 9294660
Kaynakçı: 9294718