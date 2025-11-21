İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak: İşte başvuru şartları ve bölümleri

MKE tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 410 yeni işçi alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar şöyle:





150 Makine Teknisyeni

25 Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni

150 Kimya Proses Teknisyeni

30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni

30 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

25 Kaynakçı