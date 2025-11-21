Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak: İşte başvuru şartları ve bölümleri

İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak: İşte başvuru şartları ve bölümleri

08:4121/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

KPSS şartı olmadan 410 kişilik işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruda son gün 30 Kasım. İşte başvuru için açılan bölümler ve kontenjanları...

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan MKE, farklı şehirlerde görev yapacak yüzlerce yeni çalışanı bünyesine katıyor.





Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), KPSS şartı olmadan 410 kişilik dev işçi alımı sürecini başlattı. Başvurular, İŞKUR üzerinden 30 Kasım 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

MKE tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 410 yeni işçi alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar şöyle:


150 Makine Teknisyeni

25 Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni

150 Kimya Proses Teknisyeni

30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni

30 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

25 Kaynakçı



﻿﻿Başvuru Şartları


Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel kriterleri karşılaması gerekiyor:


T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil kaydının bulunmaması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

En az lise (ortaöğretim), en fazla ön lisans mezunu olmak,

18 – 50 yaş aralığında (30.11.2007 - 11.11.1975 doğumlular) bulunmak.


Başvuru Süreci


Başvurular, İŞKUR e-şube, ALO 170 hattı veya İŞKUR hizmet noktaları üzerinden yapılabilecek.


Son başvuru tarihi 30 Kasım 2025 olarak açıklandı.





Adayların ilgili pozisyonlara başvurabilmeleri için aşağıdaki İŞKUR ilan numaralarını kullanmaları gerekiyor:


Makine Teknisyeni: 9294539

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 9294643

Kimya Proses Teknisyeni: 9294593

Elektrik-Elektronik Teknisyeni: 9294698

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni: 9294660

Kaynakçı: 9294718









#işkur
#kpss
#işçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanından düşmeye bağlı oluşan hasarlara yönelik kritik uyarı: "Çatlak da bir kırıktır"