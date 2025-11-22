Yeni Şafak
Bulgaristan ile hedef 10 milyar dolar ticaret

Ekonomi Servisi
04:00 22/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Mustafa Gültepe, Krasimir Yakimoy.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bulgaristan ile 2024 yılında 7,7 milyar dolar olan dış ticareti, 10 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini bildirdi. Gültepe, "İki ülkenin mevcut potansiyeline bakıldığında hedefe kısa sürede ulaşmanın önünde engel yok" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde Bulgaristan Alım Heyeti programı düzenlendi. Ülkeler arasında karşılıklı ticareti geliştirmek için Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile bir mutabakat zaptı imzalandı. İkili iş görüşmelerinin de yapıldığı etkinlikte konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin Bulgaristan’ın ithalatında üçüncü ülke olduğunu söyledi. Gültepe, 2024’te 11 bin 500’ü aşkın Türk firmasının Bulgaristan’a 5,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

BEŞ SEKTÖRDE ÇOK GÜÇLÜYÜZ

Bu yılın dokuz ayında Bulgaristan’a ihracatımız 4 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Gültepe, “Bulgaristan pazarında özellikle demir, kimya, madencilik, çelik ve elektrik-elektronik sektörlerinde çok güçlüyüz. Karşılıklı ‘kazan-kazan’ ilkesi çerçevesinde bu beş sektöre yenilerini eklemek istiyoruz. Ülkelerimiz arasında geçen yıl 7,7 milyar dolar olan dış ticaret hacmini mevcut potansiyelimizle çok hızlı bir şekilde 10 milyar doların üzerine taşıyabiliriz. Coğrafi konumumuzu, yakından tedarik avantajına dönüştürüp karşılıklı ticaret hacmimizi hızla güçlendirebiliriz” dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNER

Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimoy ise ülkesiyle Türkiye’nin birçok alanda iş birliği yaptığını hatırlattı. Yakimov, şunları söyledi: “Bugün ülkelerimiz adına önemli bir gün. Bu gibi buluşmalar, ortaklıkları geliştirme, ticaret odaklı çalışmaları güçlendirme açısından büyük önem arz ediyor. Bununla birlikte yatırım ortamı oluşturan ticaret buluşmaları, üretim, hizmet ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlıyor. Türkiye’yi Bulgaristan için önemli bir partner olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu da kartvizit alışverişinden öteye iki ülke arasında kalıcı bağlar kurmayı hedeflediklerini söyledi. Nemutlu, “Bugün TİM ile BULTİŞAD arasında önemli bir iş birliği mutabakat muhtırası imzalama ayrıcalığına sahibiz” diye konuştu.



